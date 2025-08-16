Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze zelfrijdende auto mag je wél kopen

Alle ogen zijn gericht op Tesla met zijn Robotaxi, maar ook andere merken zijn druk bezig met zelfrijdende voertuigen. We stellen je voor aan Tensor, een Amerikaanse start-up die de eerste echte zelfrijdende auto aan jou wil verkopen.

En dat is anders dan bij Tesla. Die willen zelfrijdende auto’s eerst als taxidienst aanbieden. Wat de Tensor Robocar gaat kosten, is nog onduidelijk. Ze zetten duidelijk in op het luxesegment.

Herkomst AutoX nog onduidelijk

We weten hoe het gaat met start-up in de tech- en auto-industrie, maar weinig bedrijven kunnen uiteindelijk de plannen ook daadwerkelijk uitvoeren. Naar verluidt is Tensor gelieerd aan AutoX, een Chinese ontwikkelaar van zelfrijdende voertuigen. Echter, dit wordt nog niet bevestigd. Overigens wordt de zelfrijdende auto gebouwd door het Vietnamese Vinfast, die zelf maar weinig succesvol zijn.

Mochten ze samenwerken met AutoX, dan hebben ze in ieder geval flink wat kapitaalkracht en kennis. Zo heeft bijvoorbeeld Dongfeng aandelen in AutoX en is het in 2020 een partnerschap met Stellantis (toen nog Fiat Chrysler) aangegaan.

Veel tech om zelfrijdende auto te zijn

De zelfrijdende auto heeft 37 camera’s, 5 lidars, 11 raders, 22 microfoons, en 10 ultrasone sensoren. Dat afgetopt met allerlei vormen van rekenkracht, waterniveaudetectoren en 16 botssensoren moeten het een écht autonome auto maken.

Vooralsnog is er weinig duidelijk over de zelfrijdende auto en laat de fabrikant weinig los aan de media.