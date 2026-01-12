Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze winter ruim 134 miljoen kilo zout gestrooid in Nederland, hoe schadelijk is dat voor de natuur?

Nederland kampte de afgelopen week met enorme vrieskou. Reden voor Rijkswaterstaat om een flinke hoeveelheid zout te strooien. Hoe schadelijk is dat eigenlijk voor de natuur?

Als we de strooikaart van Rijkswaterstaat erbij pakken, zien we dat sinds begin oktober al ruim 134 miljoen kilogram zout is gestrooid. Alleen vandaag al is meer dan 10 miljoen kilo strooizout over het Nederlandse wegennet gedrapeerd. Zout en water vormen samen pekel en dat heeft een lager vriespunt. Daardoor smelt de sneeuw en het ijs en worden de wegen weer begaanbaar.

Dieren hebben last van pekel

De komende dagen gaat het veel regenen, waardoor het gros van de pekel wegspoelt. Die grote hoeveelheid zout heeft impact op de natuur. Veel stadsvogels hebben er flink onder te lijden, stelt IVN Natuureducatie. In de vrieskou is gewoon water lastiger te vinden, maar pekelwater ligt wel overal. Vogels die het pekelwater drinken kunnen er niet alleen erg ziek van worden, maar zelfs aan dood gaan.

De natuurorganisatie begrijpt dat er op snelwegen geen beter alternatief is, maar pleit binnen steden voor het gebruik van andere strooimiddelen zoals zand of houtsnippers. Niet alleen vogels, maar ook andere bodemdieren ondervinden er last van. Ook huisdieren kunnen hinder ondervinden. Zij likken het niet op, maar kunnen wel last van hun pootjes krijgen. In Scandinavië worden kleine steentjes gebruikt, maar er is een goede reden dat Rijkswaterstaat daar niet mee strooit.

Deens lepelblad floreert rond wegen met strooizout

De effecten van al het strooizout zie je ook terug bij planten. Het Deens lepelblad gedijt goed bij water moet een hoger zoutgehalte en komt zodoende veel voor op strandvlakten en duinen. Maar plant wordt ook op andere plekken gezien.

Als je alle waarnemingen sinds 2010 op een kaart plaatst, ontstaat een kopie van het Nederlandse wegennet. Dat heeft alles te maken met het strooizout. Planten die juist gevoelig zijn voor hoge chloridegehalten, kunnen rond strooiwegen verdwijnen.

Zout heeft invloed op zoetwater

Die effecten zullen vooral vlakbij wegen waar is gestrooid merkbaar zijn. Toch lijken de gevolgen in Nederland relatief beperkt te blijven doordat we hier niet met grote regelmaat hoeven strooien. In andere landen wordt soms maanden achtereen gestrooid.

Het toevoegen van zout aan het milieu, is dan ook een wereldwijd probleem, zo laat dit onderzoek uit 2021 zien. De kwaliteit van zoetwater wordt ermee aangetast. In de bodem en het water leven micro-organismen die voedingsstoffen aanvullen en afbreken. Deze microben veranderen door onder meer strooizout, waardoor het ecosysteem verstoord raakt.