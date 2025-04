Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze volledig elektrische Panda is er al vanaf zo’n 5.000 euro

Helaas, het is geen Fiat Panda. Dit is de Panda Mini van het Chinese Geely. Die kost in het Aziatische land zo’n 5.000 euro.

Auto’s in China zijn goedkoper dan in Europa. Veel van deze modellen zullen wij nooit in Europa zien – mede omdat het homologeren van de prijsvechters op ons continent als snel flink in de papieren loopt. En dan is een EV als deze ineens niet meer zo goedkoop.

Elektrische Panda voor 5.000 euro

In China kan je voor iets meer dan 5.000 euro dus een Geely Panda Mini kopen. De kleine elektrische auto’s is ideaal om Aziatische megasteden te doorkruisen. Met zijn goedkope 17 kWh-LFP-accupakketje komt hij 210 kilometer ver op een acculading. Let wel, dat is volgens de Chinese meetmethode. Die is wat optimistischer dan het in Europa gebruikelijke WLTP-methode.

De elektromotor levert energie aan een 40 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. De topsnelheid bedraagt 100 km/h. Opvallend is dat de Panda niet kan snelladen, maar wel aan de openbare laadpaal 22 kW haalt.

In het interieur van de Panda vind je zelfs nog twee schermen, waarvan een dient als infotainment. Hierop wordt bij achteruitrijden het beeld van de camera aan de achterkant getoond. Overigens heeft de goedkope Panda slechts 69 liter aan bagageruimte. Dat is extreem weinig, maar blijkbaar voldoende voor een kleine Maltezer met een bal.