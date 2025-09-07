Deel dit: Share App Mail Tweet

De Volkswagen ID Cross Concept dwingt je om planten water te geven

Toegegeven, dat staat niet in de persinformatie, maar wat er wél in staat, is dat er echte planten groeien in de half-doorzichtige middenconsole van de Volkswagen ID Cross Concept. En die moeten regelmatig water hebben, toch?

Geen nood, die planten zijn typische studiemodelgekkigheid. De productieversie van de Volkswagen ID Cross Concept gaat je heus niet dwingen om een gieter mee te nemen. Al zou die prima in het enorme opbergvak onder de vloer van de bagageruimte passen.

Opbergvak onder bagageruimte

Want ja, Volkswagen past hetzelfde trucje toe als Ford. Net als de Puma en Puma Gen-E heeft de ID Cross extra laadruimte ónder de kofferbak verstopt. In de elektrische cross-over, waarvan het productiemodel in 2026 verschijnt, kan 450 liter aan bagage mee, plus nog 25 liter voorin, waar een frunk is geplaatst.

Volkswagen ID Cross als trekauto

De Volkswagen ID Cross is 4,16 meter lang en heeft een wielbasis van 2,59 meter, waarmee hij iets groter is dan de T-Cross (4,11 meter lang, wielbasis van 2,55 meter). Hij heeft een 211 pk sterke elektromotor op de vooras en haalt een actieradius van 420 kilometer.

Volkswagen is verrassend scheutig met details, zo weten we zelfs de maximale kogeldruk (75 kilo) en het trekgewicht (1.200 kilo), maar vermeldt niet hoe groot de batterij is en hoe snel die is vol te laden. De ID Cross is officieel nog een studiemodel, maar verregaand productierijp.

Productieversie verschilt weinig

De uiteindelijke versie zal slechts op een paar punten van deze concept car verschillen. Hij krijgt kleinere wielen en ander bumperwerk vóór en achter. De drie horizontale streepjes op de C-stijl blijven, maar dan zonder verlichting erachter.

Ook het interieur van de Volkswagen ID Cross Concept komt behoorlijk overeen met hoe de ID Cross vanbinnen echt gaat worden, met een 11-inch digitale cockpit, een 13-inch infotainmentscherm en – hoera! – eindelijk weer een rij fysieke knoppen voor de airco.

Het geheel ademt, met name door de kleur, maar ook een beetje door de vorm, een aangename jaren zeventig-sfeer uit. Fraai detail ook, dat je de planten in de middenconsole door het melkachtige ‘glas’ slechts een beetje kan zien.

Volkswagen past namenschema aan

Nog even over de naam van de auto. Volkswagen stapt af van de combinatie van ID met een nummer. De ID.2 wordt de ID Polo en de ID.2 X wordt de ID Cross. Volkswagen wil het nog niet bevestigen, maar in de toekomst wordt de opvolger van de ID.3 de ID Golf.