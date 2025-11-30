Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: deze vijf verrassende automerken scoren het slechtste bij apk’s, zo voorkom je afkeur

Zodra een auto een paar jaar oud is, krijgt hij te maken met de algemene periodieke keuring. De apk is niet alleen een formaliteit: jaarlijks worden ongeveer acht miljoen auto’s doorgelicht op verschillende technische punten. Gaspedaal.nl onderzocht welke merken het meest worden afgekeurd, welke gebreken het vaakst voorkomen en hoe je afkeur in de praktijk voorkomt.

In 2023 en 2024 werd volgens Gaspedaal.nl ongeveer 2,4 procent van alle auto’s afgekeurd. In meer dan zes op de tien gevallen draait het om banden of verlichting. Denk aan een verkeerde bandenspanning, te weinig profiel, verkeerd afgesteld dimlicht of niet-werkende kentekenverlichting. Ook versleten ruitenwissers, beschadigde banden en een lekkend uitlaatsysteem komen vaak bij een apk terug. Zo zit het met de apk-plicht voor andere voertuigen.

Afkeurpunten volgens Gaspedaal.nl

Dat zulke gebreken vaker gebeuren, is niet verrassend. Gaspedaal.nl ondervroeg in een enquête 1.500 automobilisten, waaruit blijkt dat veel mensen hun banden zelden controleren: 19 procent nooit, 23 procent slechts één keer per jaar. Naar het profiel kijkt een nog grotere groep nauwelijks.

Tesla’s vielen de afgelopen twee jaar het vaakst door de mand bij de apk. Vooral verlichting en banden geven problemen; 84,6 procent van de afkeurpunten valt in deze categorie, tegenover 60,5 procent bij andere merken. Bij jonge auto’s ligt het afkeurpercentage van Tesla zelfs ongeveer drie keer hoger dan gemiddeld.

Deze merken worden het meest afgekeurd:

1. Tesla

2. Alfa Romeo

3. Smart

4. Fiat

5. Honda

Aan de andere kant noemt Gaspedaal.nl Lexus, Porsche en Skoda: deze merken laten de minste gebreken zien. Toch verschilt de kwaliteit per bouwperiode sterk. Zo scoren Kia’s uit de jaren 2000–2009 minder goed dan exemplaren uit het decennium daarna, terwijl dit bij Volvo omgekeerd is.

Deze merken doen het juist uitstekend bij een apk:

1. Lexus

2. Porsche

3. Skoda

4. Land Rover

5. Kia

Zo voorkom je afkeur bij de apk

Regelmatig onderhoud begint bij simpele controles. Maandelijks de bandenspanning en het profiel checken voorkomt niet alleen afkeur bij de apk, maar verbetert ook de veiligheid en verlaagt het brandstofverbruik. Een te lage spanning verhoogt het verbruik tot wel 5 procent en zorgt voor snellere slijtage.

HControleer daarnaast verlichting, ruitenwissers en roestplekken. Veel van deze punten zijn volgens Gaspedaal.nl goedkoop en snel te verhelpen. Als je nieuwe banden voor de winter gaat halen moet je er verder ook op letten dat ze een beetje presteren, met of zonder schade.