Deze vijf snelle liefhebbersauto’s koop je nu voor het geld van een Polo

Hot hatches worden steeds zeldzamer, maar op de occasionmarkt kun je nog leuke liefhebbersauto’s vinden. We lichten vijf occasion uit voor het geld van een nieuwe Volkswagen Polo.

In bovenstaande video rijden we met de Ford Focus RS en Honda Civic Type R. Welke nemen we mee naar huis?

Audi RS3

Iedereen wil een Audi, en het liefste de dikste en snelste. Als je de wereld wilt tonen dat je een winnaar bent, dan moet je wel voor een RS3 kiezen. Statusmotieven zijn kortom vaak belangrijker bij het merk met de vier ringen dan echte scherpte, maar dat betekent niet dat deze RS3 alleen maar show is.

De Audi RS3 is met zijn quattro-kwaliteiten namelijk bloedsnel in alle mogelijke omstandigheden. De occasion gaat altijd moeiteloos maximum attack; ideaal voor controlfreaks, want echt speels wordt hij nooit.

Mercedes AMG A 43

Deze AMG-versie van de Mercedes A-klasse stuurt met gevoel en bijna als een achterwielaandrijver. Met het optionele mechanische sperdifferentieel stuurt hij fenomenaal, scherp en met voldoende weerstand en feedback.

Dat komt ook doordat zijn vierwielaandrijving zo is afgesteld dat er veel vermogen naar de achteras gaat. Maar deze compacte AMG-occasion is vooral een communicatietalent, met remmen die die van de Honda evenaren, maar beter te doseren zijn dan die van de Audi.

Volkswagen R

Wie niet wil opvallen, maar toch een hatchback met 300 pk wil, kan discreet voor de Volkswagen Golf R kiezen. Die onopvallendheid – of zo u wilt beschaafde looks – is zijn kracht en zijn zwakte. Want zowel de typenaam Golf als de relatief gewone looks zullen weinig opzien baren.

Toch zullen kenners hem waarderen, omdat ze weten hoe competent hij is. Net als de Audi RS3 is de occasion daardoor minder spannend dan de Civic Type R of de A AMG.

BMW M140i

In 2016 kon je ook kiezen voor een echte BMW. De M140i heeft namelijk als hot hatchback een echte zes-in-lijn met turbo in de neus. Die blaast er maar liefst 340 pk en 500 Nm koppel uit en dat betekent dankzij de achterwielaandrijving vooral spelen.

Voor wie dat too much vindt, is er ook een versie met xDrive-vierwielaandrijving. Als achterwielaandrijver is dat ondanks zijn zware motor een drifttalent dat zich uitstekend op de grens laat rijden en waarmee lange drifts en combinaties uitstekend mogelijk zijn.