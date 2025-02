Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vier grote autoconcerns zouden klanten misleiden met EV-range

Kijk eens aan, weer een mogelijk sjoemelschandaal. Want de Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij vier grote autoconcerns. Ze worden ervan verdacht consumenten te misleiden met onjuiste informatie over hun elektrische modellen.

De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM verdenkt BYD, Stellantis, Tesla en de Volkswagen Group van oneerlijke praktijken. Zo zouden de bedrijven consumenten onduidelijke en/of tegenstrijdige informatie geven over de actieradius van hun EV’s.

Autoconcerns geven niet genoeg informatie

Op hun Italiaanse websites melden ze alleen de officiële WLTP-range, terwijl ze ook moeten melden welke factoren daarop van invloed zijn (snelheid, temperatuur, et cetera) en in hoeverre het gemiddelde bereik daarvan omlaag gaat.

Daarbij zegt de AGCM dat BYD, Stellantis, Tesla en de Volkswagen Group consumenten niet fatsoenlijk informeren over batterijdegradatie. Door gebruik slijten batterijen, waardoor hun bruikbare capaciteit steeds lager wordt.

Mogelijk miljoenenboete voor de vier

Is het een storm in een glas water? Nou ja, een dieselgate is het natuurlijk niet, maar de authoriteiten in Italië nemen de boel desalniettemin bloedserieus. Want als uit onderzoek blijkt dat de vier grote concerns inderdaad in gebreke zijn gebleven, dan wacht ze een boete van een paar miljoen euro.