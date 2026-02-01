Deel dit: Share App Mail Tweet

Breek deze verkeersregel niet in Vlaanderen: ‘Dan pakken we je auto af’

Zonder rijbewijs rijden, is uit den boze. Toch zijn er mensen die denken dat die regel niet voor hen geldt. Vlaanderen is het zat en stelt een harde maatregel in: rij jij zonder rijbewijs, dan pakken wij je auto af.

Rijden zonder rijbewijs blijft een terugkerend probleem op de Vlaamse wegen. Uit cijfers van verkeersinstituut Vias blijkt dat betrapte bestuurders zonder rijbewijs weinig schuldbesef tonen, vaker opnieuw de fout ingaan en regelmatig opduiken in de ongevallenstatistieken. Met de nieuwe wet wil de politiek hier een einde aan maken.

Verplicht afpakken bij rijden zonder rijbewijs

Het wetsvoorstel is ingediend door N-VA-Kamerlid Wouter Raskin en is dinsdag goedgekeurd door de Kamercommissie Mobiliteit. De kern van de maatregel is duidelijk: politierechters moeten voortaan in bijna alle gevallen de auto verbeurd verklaren van een bestuurder die zonder geldig rijbewijs rijdt.

Het voertuig wordt dan niet tijdelijk ingenomen, maar gewoon eigendom van de staat. Zie het als de Belgische variant van Domeinen Roerende Zaken. “We pakken verkeerscriminelen waar het pijn doet”, stelt Raskin.

Maar niet in elke situatie volgt automatisch een verbeurdverklaring. Wanneer de bestuurder met een voertuig van iemand anders rijdt, blijft de auto buiten schot. Ook bij een medisch noodgeval behoudt de politierechter ruimte om af te wijken van de regel. Daarbij moet hij wel heel goed motiveren waarom de bestuurder zonder rijbewijs zijn auto mag houden. De regels voor wat je wel en niet mag doen met een rijbewijs verschillen per land. Zo zijn er landen waar je met een normaal rijbewijs geen snelle auto’s mag besturen.

‘Het zal jouw kind maar zijn’

Met de nieuwe wet moet volgens Raskin duidelijk worden dat asociaal en gevaarlijk weggedrag niet meer aanvaard wordt: “Wie een rijverbod opgelegd krijgt, staat niet boven de wet. Gedaan met de straffeloosheid. Het zal jouw kind maar zijn dat omvergereden wordt door iemand met een rijverbod.” Volgens Raskin is de wet verder geen wondermiddel, maar wel een stap in de juiste richting: “Welke wet is dat wel? We zullen hoe dan ook strenger kunnen ingrijpen dan vandaag het geval is.”