Deze vederlichte Britse sportauto staat je naar het leven

Wil Ariel ons soms iets aandoen? Die vraag borrelde gelijk bij ons op toen we de specificaties van deze Ariel Atom 4RR lazen. Want wat moet een slechts 680 kilo wegende sportauto nou met 532 pk? Nondeju!

Wij moesten even goed op de kalender kijken, want geloven deden we het in eerste instantie niet: de Ariel Atom is al vijfentwintig jaar oud. De snelste bouwsteiger ter wereld kwam in 2000 op de markt, aanvankelijk met een 1,8-liter Rover K-motor en 192 pk.

Er was zelfs een Ariel Atom V8

Door de jaren heen zijn er verschillende uitvoeringen van de Atom geweest. De meeste hebben een turbomotor van Honda en tussen de 208 en 370 pk. Er was echter ook een variant met een 3,0-liter achtcilinder en meer dan 480 pk.

4RR in 2,5 tellen naar 100 km/h

De speciale Ariel Atom 4RR heeft dus nóg meer. Zijn Honda-viercilinder is tot het uiterste uitgewrongen en produceert nu een vermogen van 532 pk en 550 Nm koppel. Daarmee gaat de achterwielaangedreven 4RR naar verluidt in 2,5 seconden naar 100 km/h.

Meer details heeft Ariel nog niet bekendgemaakt over de 4RR. We weten eigenlijk alleen dat hij in een zeer gelimiteerde oplage van vijfentwintig stuks gebouwd gaat worden. Kan er een kenteken op? Geen idee. Ariel noemt het model ’track-focused’, maar dat betekent niet per se dat hij niet straatlegaal is.

Huidige Atom is volledig nieuw

De huidige Ariel Atom lijkt als twee druppels water op de auto die in 2000 werd geïntroduceerd, maar is in feite compleet nieuw. De enige zaken die met de eerste generatie kunnen worden uitgewisseld, zijn de koppeling, het rempedaal en de benzinedop.