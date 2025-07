Deel dit: Share App Mail Tweet

Op vakantie met elektrische auto? In deze laad je het goedkoopst

In buitenland is over het algemeen laden wat duurder dan in Nederland. Elke laadpaalbeheerder is verder vrij om een eigen tarief in te stellen, waardoor deze tarieven soms flink kunnen oplopen.

Wij hebben, aan de hand van cijfers van de ANWB, de beste Europese landen voor laden op een rijtje gezet. Tenminste, als je deze zomer in één van de bekende vakantielanden, of omliggende regio’s met je EV verblijft. Heb je een benzine-auto? Hier plan je de goedkoopste route richting vakantie.

Nederland en Spanje het goedkoopst

We beginnen met de goedkoopste opties voor laden, namelijk ons eigen land en Spanje. Hier betaal je in de eerste helft van 2025 0,50 euro per kWh. Dat was vorig jaar nog wel anders, want toen moest je bij de Costa nog 0,61 euro per kWh betalen. Het gaat hier om opladen aan een openbare laadpaal.

Maar er zijn ook andere relatief goedkope landen om te laden. Zo betaal je in Denemarken 0,53 euro per kWh en in Luxemburg 0,57 euro per kWh. Daarnaast vallen de tarieven van België met 0,64 euro per kWh en Frankrijk met 0,67 euro per kWh ook nog mee.

Duur laden

Maar er zijn ook landen waar het laden je duur komt te staan. De duurste twee landen om je EV aan de paal te hangen zijn Oostenrijk en Zwitserland. Hier zijn de prijzen respectievelijk 0,99 en 0,88 euro per kWh.

Om het lijstje af te ronden hebben we nog Italië en Duitsland. Italië is met 0,80 euro per kWh net ietsje goedkoper, maar dat is nog steeds gewoon duur. Onze oosterburen (Duitsland) maken het bonter met 0,84 euro per kWh.