Deze twee Tesla’s worden dit jaar vernieuwd

Na de Model Y en Model 3 gaat Tesla ook de overige modellen uit de line-up vernieuwen. Dit jaar nog gaan we een nieuwe S en X zien.

In de podcast Ride the Lightning laat Lars Moravy, Vice President of Vehicle Engineering, weten dat beide modellen later dit jaar wat liefde krijgen. Met andere woorden: de S en X krijgen een facelift.

Tesla Model X en S worden vernieuwd

Vooralsnog is onduidelijk wat we exact kunnen verwachten van de facelift van beide Tesla-modellen.

Hoe oud zijn ze? Het huidige faceliftmodel Tesla Model S kwam in 2021 uit en is dus vier jaar oud. Ook de Model X kreeg dat jaar nog een facelift.