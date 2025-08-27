Deze twee dingen missen we bij de nieuwe Volkswagen T-Roc
Volgens Volkswagen zet de nieuwe T-Roc ‘grote technologische stappen’, maar dat lijkt ons schromelijk overdreven. We zouden hem eerder behoudend noemen, gezien het feit dat hij één belangrijk onderdeel mist.
Maar in de kop schrijven we toch dat we twee dingen missen? Klopt, alleen kunnen we bij ding twee niet echt over ‘missen’ spreken. Want dat van de tweede Volkswagen T-Roc geen cabriolet meer komt, vinden we niet zo’n probleem.
Geen laadstekker voor Volkswagen T-Roc
Wel missen we een laadstekker bij de kersverse T-Roc. Hij komt namelijk niet op de markt als plug-in hybride en wie een volledig elektrische compacte cross-over wenst, kan later bij de Volkswagen ID.2X terecht.
Volkswagen introduceert vooralsnog alleen mild-hybrideuitvoeringen van de T-Roc, met een 1.5 eTSI-motor en een 48V-systeem. Er zijn twee varianten beschikbaar: met 116 en 150 pk. Later komen er ook full-hybridemodellen op de markt.
De huidige T-Roc werd vooral verkocht met een handgeschakelde versnellingsbak. Die is op zijn opvolger niet meer leverbaar. Alle T-Rocs hebben voortaan een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling.
Stuk langer dan zijn voorganger
In vergelijking met zijn voorganger is de T-Roc met ruim 12 centimeter gegroeid naar een lengte van 4,37 meter.
Opvallend is dat de wielbasis slechts 2,8 centimeter groter is geworden (nu 2,63 meter), dus we zijn benieuwd in hoeverre de auto vanbinnen ruimer is geworden.
Volkswagen T-Roc met R-Line-pakket
De gele T-Roc op de foto’s is een R-Line. Dat kun je zien aan de grote, zwarte blokjesgrille, het R-logo rechtsvoor op de neus (voor de kijkers links) en de ‘diffuser’ aan de achterkant. Helemaal Volkswagen nieuwe stijl zijn het verlichte logo en de lichtbalk vóór en achter.
Meer bagageruimte, minder knoppen
De kofferbak van de T-Roc is met 20 liter gegroeid naar een inhoud van 465 liter. In het interieur vallen eigenlijk alleen de fysieke knoppen op het stuur op. Volkswagen heeft naar de kritiek van de pers en het publiek geluisterd en is van aanraakvlakjes afgestapt.
Althans, op het stuur, want onder het centrale infotainmentsysteem prijken nog altijd de ‘sliders’ voor de temperatuur van de airco. Verder zijn er weinig fysieke bedieningselementen te bespeuren. De digitale cockpit is 10 inch groot, het centrale touchscreen 10,1 of 12,9 inch.
In oktober in Nederland beschikbaar
De nieuwe Volkswagen T-Roc staat in oktober bij de Nederlandse dealers. Kopers en leaserijders hebben de keuze uit vier uitrustingsniveaus: T-Roc, Life, Style en R-Line. Wat de prijzen zullen zijn, is nog niet bekend.
