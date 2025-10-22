Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze SUV heeft feature die hoort in gepantserde auto van Trump

Hoewel de laatste jaren veel Chinese automerken hun weg vonden naar de Europese automarkt, nemen ze lang niet altijd ál hun modellen mee naar ons continent. Zo ken je fabrikant Leapmotor misschien wel, maar zijn vlaggenschip genaamd D19 waarschijnlijk niet. Jammer, want het is een spraakmakende SUV met een feature die je zou verwachten in de gepantserde auto van Donald Trump.

Leapmotor werkt in Europa samen met het megaconcern Stellantis en kun je in Nederland kennen van de spotgoedkope T03 en de grotere C10. Nieuw in het gamma is deze B10, misschien wel de eerste foutloze budget-EV. Daarnaast is deze hatchback van het merk in aantocht.

Leapmotor D19 als luxe-SUV

Meer staat bij ons voorlopig niet op de planning. Dat terwijl in China nog wel een totaal ander model in de coulissen staat. De D19 maakt zijn opwachting als enorme luxe-SUV. Met zijn two-tone-lak en Maybach-achtige wielen mag duidelijk zijn dat dit model op het topsegment mikt. Hij komt vermoedelijk in 2026 op de Chinese markt.

Het is een elektrische auto met meer dan 700 pk een accupakket met maar liefst 115 kWh aan opslagcapaciteit. Daarnaast beschikt de ruim 5,2 meter lange elektro-SUV over een 1.000-voltsysteem, waardoor hij bijzonder snel kan opladen. De Leapmotor D19 is overigens ook te krijgen met een brandstofmotor als range-extender.

De luxe-SUV zal het opnemen tegen deze schaamteloze Rolls-Royce-imitatie van Zeekr. Van welke verwennerij je als inzittende precies mag genieten in deze D19, is nog niet bekend. Maar ga er gerust vanuit dat een dergelijk model komt met verwarmde en gekoelde massagestoelen, mooie materialen en allerlei high-tech functionaliteiten. Dat laatste is vrijwel zeker, want hij komt met twee supersnelle Qualcomm Snapdragon 8797-chips.

Feature die je verwacht in auto van Donald Trump

Maar wat de Leapmotor D19 pas echt uniek maakt, is zijn ingebouwde zuurstofgenerator. Wat?! Ja, echt. Deze SUV heeft een zuurstofgenerator aan boord. Een feature die je verwacht in dit gepantserde apparaat van Donald Trump, maar niet in een alledaagse luxewagen.

De Leapmotor D19 zou in staat zijn acht liter zuurstof per minuut te produceren. Deze feature zou van pas komen tijdens ritten in hoge berggebieden met ijle lucht. Tja, die hebben we in Nederland niet. Laat hem dan maar in China.