Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze supermarkt heeft meer laadpalen dan sommige Europese landen

Europa heeft een duidelijke deadline: binnen vijf jaar moeten er in totaal 3,5 miljoen laadpalen zijn geplaatst. Momenteel beschikt de EU-27 echter over slechts 910.000 laadpunten, wat nog maar een kwart is van het doel van de Europese Commissie. Om de vastgestelde doelstellingen te behalen zijn er jaarlijks meer dan een half miljoen extra laadpunten nodig.

Voor bestuurders van elektrische auto’s kan een rit naar een plattelandsgebied in Frankrijk of Spanje de nodige ‘range anxiety’ oproepen. Langs de snelweg zijn er in principe genoeg laadpunten te vinden, en op sommige plekken kun je zelfs gratis laden. Maar in de afgelegen gebieden vallen de aantallen tegen. Meer laadpalen alleen bieden geen volledige oplossing, ook de laadsnelheid is van belang. Anders kun je onderweg alsnog uren kwijt zijn aan laden, waardoor je misschien voor het donker nog niet bij je vakantiehuisje aankomt.

3,5 miljoen laadpalen nodig

Het autobedrijf Motointegrator en het onderzoeksbureau DataPulse Research hebben een onderzoek uitgevoerd naar het aantal laadpalen in de EU. De analyse is gebaseerd op officiële Europese gegevens over vervoersinfrastructuur (de TEN-T dataset). In het onderzoek omvatten de laadpalen zowel snelladers als AC-palen.

Volgens de Europese Commissie zijn er in 2023 ongeveer 3,5 miljoen laadpunten nodig. Het huidige tempo van 150.000 laadpalen per jaar is dus veel te laag, al verschillen de nationale doelen veel van elkaar. Zo streeft Duitsland naar een miljoen laadpunten in 2030 en Frankrijk naar 400.000 punten, terwijl Nederland geen vast doel hanteert, maar werkt via de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Op basis van de door hen ontwikkelde prognose zouden er in 2030 ongeveer 1,7 miljoen laadpalen (zowel publiek als privaat) in Nederland moeten staan, waarvan 9.740 snelladers.

Zijn meer laadpalen voldoende?

De AFIR is een Europese wet die regelt hoe snel en waar laad- en tankinfrastructuur voor schonere voertuigen in de EU moet worden opgebouwd. De wet schrijft voor dat er minstens elke 60 km een snellaadstation van minimaal 150 kW moet komen langs de belangrijkste Europese snelwegen. In steden is het aanbod meestal voldoende, maar tussen de steden en op plattelandswegen ontstaan de problemen. Gewoon meer laadpalen plaatsen, toch?

Meer laadpalen plaatsen betekent echter niet automatisch een bruikbaar netwerk. Het aantal snelladers bepaalt hoe bruikbaar het netwerk is voor lange ritten. Sommige landen hebben veel laadpunten per inwoner maar weinig snelladers, terwijl andere landen juist andersom scoren. Zo heeft Nederland met 665 laadpalen per 100.000 inwoners een enorm dicht netwerk, maar slechts 2,3 procent daarvan zijn snelladers. Noorwegen heeft 448 laadpunten per 100.000 inwoners, waarvan 30,8 procent snelladers zijn.

Supermarkt haalt landen in

Opvallend is dat supermarkten een steeds grotere rol spelen in het laadsysteem van de EU. De Lidl behoort inmiddels tot de top vijftien laadnetwerken van Europa en heeft meer laadpunten dan sommige nationale netwerken. Zo heeft de Lidl 8.855 laadpalen, waarvan maar liefst dertig procent in Frankrijk staat, en tien procent in Duitsland. Luxemburg staat onder de Duitse keten met 5.032 laadpunten. Supermarkten zijn immers ook een gunstige laadplek, de parkeerplaatsen zijn vaak goed bereikbaar en klanten blijven meestal een korte tijd op de locatie.

In de Autovisie test-rubriek, worden regelmatig elektrische auto’s beoordeeld op onder ander hun actieradius, zodat je nooit meer ‘range anxiety’ krijgt.