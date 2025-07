Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze spullen zijn verplicht in de auto in populaire vakantielanden

De zomervakantie staat weer voor de deur en dat betekent dat we, naar goede Nederlandse traditie, weer massaal met zijn allen naar het buitenland gaan met de auto. In sommige vakantielanden moet je verplicht bepaalde voorwerpen in je auto meenemen.

In ons eigen land hoef je helemaal niets verplicht in je auto te hebben, behalve dan een rij- en kentekenbewijs. Het Verenigd Koninkrijk stelt zelfs dat je die documenten niet bij je hoeft te hebben, maar dat je ze binnen een week na vordering bij een politiebureau moet laten zien. Andere Europese landen houden hier toch wel andere ideeën op na en bijna alle populaire bestemmingen met de auto hebben een wel een verplichte itemlijst.

Blaastest en verplicht reservewiel

Je hoeft sinds kort nergens meer een ongebruikte blaastest te hebben, maar Frankrijk had tot deze regel in de boeken. Nu kun je dus niet meer beboet worden als je er geen bij je hebt, want het is niet meer verplicht. Maar Franse agenten kunnen toch nog moeilijk doen als je er geen bij je hebt, dus daarom is het is wel aanbevolen om er toch eentje mee te nemen. Zo kan je altijd snel door naar het strand, in plaats van te discussiëren met de plaatselijke gendarmerie.

Verder is het bij je hebben van een volledig reservewiel gelukkig alleen voor alle personenauto’s verplicht in Spanje. We zeggen gelukkig, want veel nieuwe auto’s worden niet eens meer verkocht met een reservewiel, maar met een busje banden-afdichtmiddel.

Gevarendriehoek en reflecterende vesten

Er zijn meerdere landen waar een gevarendriehoek een verplicht voorwerp in je bolide is. Denk hierbij aan België, Frankrijk, Zwitserland en Italië. Daarnaast beveelt Spanje aan dat je twee gevarendriehoeken meeneemt. Je krijgt namelijk een boete als je maar één driehoek gebruikt bij een pechgeval.

Nog een populair verplicht item is het reflecterende vest. Het devies is eigenlijk overal om voor elke inzittende er eentje mee te nemen, maar één per auto is voldoende in de landen waar het moet. Hierbij kun je denken aan België, Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal. Duitsland heeft verder ook deze verplichting, maar dan alleen voor in Duitsland geregistreerde auto’s. Geen probleem voor je eigen auto dus, maar controleer wel een eventuele huurauto ter plekke.