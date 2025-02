Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze sportwagenfabrikant heeft nog alles op een rijtje

Bij Morgan Motor Company, producent van pure auto’s met een klassiek ontwerp, hebben ze het nog allemaal op een rijtje. Niet alleen begrijpen ze wat hun klanten willen, ook de cilinders staan op een rij.

Voor de opvolger van de Morgan Plus Six wordt opnieuw gebruik gemaakt van een zes-in-lijn turbomotor van BMW. Maar niet alles bij de Engelse moderne klassieker is als vanouds.

Morgan op ‘nieuw’ platform

Ook het nieuwe platform van Morgan, genaamd CXV, grijpt terug naar oude kenmerken. Zo maakt het nieuwste vlaggenschip gebruik van een gelijmd aluminium chassis. Het voordeel hiervan is niet alleen een laag gewicht, maar door het gebrek aan lasnaden, bouten en moeren – en de verdeling van de krachten over een langere lijmstrook – is het ook nog eens erg sterk.

En dat is belangrijk als je een sportief platform wil bouwen dat stijver en lichter is dan voorheen. De voorloper van de gecamoufleerde Morgan, de Plus Six, weegt slechts 1.075 kg.

Overigens zal het nieuwe topmodel niet de Morgan Plus Six uit de showrooms verstoten. Hij zal bovenaan de line-up komen te staan met de Six eronder.

Meer over de nieuwe auto van de sportwagenfabrikant

De sportwagenfabrikant laat nog niets los over de technische specificaties van het model. Wel weten we dat in de lente van 2025 de onthulling plaatsvindt. Wil je op de hoogte blijven over alles van de Morgan? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.