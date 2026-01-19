Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze sportwagen van minder dan 45.000 euro komt nu eindelijk naar Europa

Het wordt steeds moeilijker om in de prijslijsten echt leuke auto’s te vinden, maar als je snel bent kun je een unieke sportwagen kopen. Dit is de SSC SC01. Een lichte, betaalbare elektrische sportwagen die met hulp van Xiaomi tot leven is gekomen. Het goede nieuws is: hij komt naar Europa.

In 2023 berichtte we voor het eerst over dit model. Toen dook er voor het eerst een productieklare versie op. Xiaomi stak 1 miljoen Chinese renminbi (zo’n 130.000 euro) in de start-up. Mede daardoor kon deze sportwagen echt in productie gaan.

Sportwagen voor 45.000 euro

Volgens het Britse AutoCar gaat de SSC SC01 in Engeland zo’n 39.000 pond kosten. Dit betekent dat je in Nederland minder dan 45.000 euro kwijt bent voor deze elektrische sportwagen. Met deze verkoopprijs kost hij ongeveer hetzelfde als een standaard Volkswagen Golf.

Specificaties SSC SC01

Van de SSC SC01 werden we enthausiast. 436 pk, twee elektromotoren, 60 kWh-accupakket en een goede gewichtsverdeling. Daarbij weegt de sportwagen slechts 1.370 kg. Veel zwaarder dan een Lotus met ongeveer dezelfde vorm, maar voor een EV behoorlijk licht. De SSC heeft daarmee behoorlijk veel potentie om een leukrijdende, unieke auto te worden.

De sportwagen sprint van 0 naar 100 km/h in 3,9 seconden en de topsnelheid ligt op 200 km/h. Daarbij moet de koets behoorlijk stijf zijn en is het interieur gericht op sportiviteit. De actieradius is volgens de NEDC-meemethode 500 kilometer. WLTP-cijfers moeten nog bekendgemaakt worden en zijn ongtwijfeld iets ongunstiger.

Naar Europa

De SSC SC01 komt naar verluidt dit jaar nog op de markt. Hoe en waar je de sportwagen kunt kopen, is nog onduidelijk. Overigens zijn er al leukrijdende elektrische auto’s in Nederland te koop.