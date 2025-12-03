Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze sportwagen is plots verboden in België: hoe zit het in Nederland?

Heb je eindelijk je droomauto gekocht, wordt-ie plots verboden. Het overkwam een Ariel Atom 3-eigenaar in België. De Vlaamse overheid heeft de sportwagen ineens op de zwarte lijst geplaatst. Kan dat ook in Nederland gebeuren?

De Ariel Atom is geen alledaagse auto, zo zie je in bovenstaande video over een Atom 2. Een open wielophanging, zichtbaar buizenframe en het ontbreken van deuren, ramen en zelfs een dak, maken duidelijk dat deze lichtgewicht sportwagen voor het circuit is bestemd. Toch mag je er gewoon mee de openbare weg op, maar niet meer in Vlaanderen.

Sportwagen plots op zwarte lijst

Eerder werd de Tesla Cybertruck daar al op de zwarte lijst geplaatst. De elektrische pick-up is bij onze zuiderburen niet op kenteken te krijgen (ook in Nederland een vrijwel onmogelijke taak), omdat hij niet aan de huidige Europese veiligheidsvoorschriften voldoet. Klinkt logisch. Het vreemde is dat de Vlaamse overheid die regelgeving nu plots toepast op de Ariel Atom 3, een ouder model dat al lang niet meer in productie is.

“De Europese milieuvoorschriften en veiligheidseisen voor voertuigen zijn strenger geworden. In Vlaanderen passen we die strengere Europese normen ook meteen toe”, licht het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid toe.

Ariel Atom 3-verbod is een opmerkelijk besluit

Een opmerkelijk besluit, want er rijdt al een vijftigtal Ariel Atom 3’s rond op de Vlaamse wegen. Die blijven straatlegaal, maar wie er nu nog een op kenteken wil krijgen, heeft pech. De Vlaming die recent een Ariel Atom kocht, is zelfs naar de Raad van State gegaan, maar kwam van een koude kermis thuis. Hij mag met zijn lichtgewicht pretraket definitief niet de weg op. Zijn enige optie is een Ariel Atom kopen die al een Belgisch kenteken heeft.

Een Belgisch kenteken krijgen door de sportwagen te importeren vanuit een ander Europees land (waar de regelgeving minder strikt is), zit er ook niet in. De Vlaamse overheid benadrukt dat het hier een stokje voor zal steken. Het vindt de auto te gevaarlijk en geeft daarbij aan dat er de afgelopen jaren meerdere ongelukken zijn gebeurd met Ariel Atoms.

Ongelukken met de Ariel Atom

In 2012 kwam zelfs een journalist van de regionale krant KW om tijdens een reportage over de auto. Met zijn gewicht van nog geen 500 kilogram en een vermogen van zo’n 250 tot meer dan 300 pk een is de Ariel Atom 3 een bijzonder listige auto. Tegelijkertijd betreft het ongevallen die in een tijdsbestek van bijna twee decennia hebben plaatsgevonden, zo oud is de Atom 3 immers al.

Is deze sportwagen in Nederland nog wel legaal?

In Nederland is de Ariel Atom wel te importeren. Het makkelijkste is om de sportauto vanuit een EU-land naar de polder te halen. Die exemplaren zijn daar al goedgekeurd, wat het een stuk eenvoudiger maakt om ze in van een geel setje nummerborden te voorzien. Nóg makkelijker is het om er een te kopen die al Nederlandse platen heeft. In Nederland staat momenteel één Ariel Atom te koop. Lees hier hoeveel die kost.

Mocht je er een kopen, doe dan wel voorzichtig. We willen liever niet dat de Nederlandse overheid een voorbeeld neemt aan onze zuiderburen.