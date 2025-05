Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze speciale flitsers delen vanaf nu enkel boetes van 430 euro uit

Een nieuw type flitser is vanaf nu actief in Nederland. De zogeheten focusflitser controleert niet of jij je braaf aan de snelheidslimiet houdt, maar checkt of jij niet op je mobiel zit tijdens het rijden. Deze flitsers delen dan ook enkel hoge boetes uit.

De eerste focusflitser werd eerder dit jaar in Den Haag geplaatst, maar dat testexemplaar deelde nog geen échte boetes uit. Sinds deze week is dat anders

Speciale flitser deelt boetes van 430 euro uit

Wie vanaf nu door een van deze speciale flitsers wordt betrapt, kan een betaalverzoekje van het CJIB op de mat verwachten. Dit zijn geen malse boetes, want voor het vasthouden van een mobiel tijdens het autorijden moet je 430 euro aftikken. Zonde!

Helaas blijken deze flitsers nodig te zijn. Volgens het Openbaar Ministerie zou drie kwart van de automobilisten weleens zijn telefoon gebruiken tijdens het rijden. De focusflitser zal het dus druk krijgen.

Hoe werkt de focusflitser?

Wat de speciale flitser bijzonder maakt, is het feit dat de controle op telefoongebruik nu voor een veel groter deel is geautomatiseerd. De politie deelt al langer boetes uit aan automobilisten die een mobiel vasthebben door te controleren met een zogeheten MONO-cam. Deze installatie wordt vaak tijdelijk op viaducten geplaatst en daar moet altijd een agent bij blijven.

Anders is dat met de focusflitser, die voor langer dan alleen een middagje op dezelfde plek kan blijven staan. Ook hoeft dit niet altijd op een viaduct te zijn. De foto’s die deze flitser maakt moeten wel, net als bij de MONO-cam, gecontroleerd worden door een boa. Toch is de gehele werkwijze een stuk efficiënter.

Vijftig flitsers door het hele land

De eerste focusflitser vind je aan de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag. Maar het zijn niet alleen Hagenezen die moeten waken voor de focusflitser. De flitser zal immers af en toe verplaatst worden. Bovendien zullen in totaal wel vijftig van deze flitsers door heel het land aan het werk worden gezet. De focusflitsers worden vooral geplaatst op N-wegen en drukke wegen in de bebouwde kom, zo zegt het OM. Opletten dus!