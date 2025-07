Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag de politie zomaar jouw auto doorzoeken?

De politie mag je staande houden, voor bijvoorbeeld een alcoholcontrole of omdat je te hard hebt gereden. Maar mogen agenten daarbij ook zomaar je auto doorzoeken?

Als ze een redelijke verdenking hebben wel. In de praktijk betekent dat, dat ze concrete aanwijzingen moeten hebben dat je iets illegaals in de auto meeneemt. Denk hierbij aan drugs, wapens of gestolen goederen. Ook als de politie je op heterdaad betrapt op een misdrijf, waar maximaal vier jaar gevangenisstraf of meer (zoals bedreiging of oplichting) voor staat, mogen ze gewoon je voertuig doorspitten.

Politie-doorzoeking

Nu ben je misschien niet op heterdaad betrapt en de politie heeft ook geen redelijke verdenking tegen je, maar ze willen wel in je auto kijken. Meestal zullen ze je dan beleefd om toestemming vragen, maar in dit geval kun je de dienders beleefd weigeren.

Aan de andere kant kan de politie ook aankomen met een rechtelijke machtiging. In dat geval is er meestal wel iets wat meer dramatisch gebeurd, want tegen zo’n onderzoek kun je geen nee zeggen.

Overige gevallen

Dan zijn er nog andere situaties waarbij de politie in je auto mag rondsnuffelen. Allereerst zijn er de spoedeisende gevallen. Als er namelijk direct gevaar dreigt voor de veiligheid van personen of goederen hoeft er voor een onderzoek geen enkele vorm van toestemming te zijn.

Dan is er nog een laatste situatie waarin de politie je auto mag doorzoeken, maar deze is te makkelijk te voorkomen. Je moet je namelijk, als je 14 jaar of ouder bent, volgens de Wet op de Identificatieplicht altijd kunnen legitimeren. Als je bij een verkeerscontrole geen rijbewijs, ID of paspoort kunt tonen, wordt er een onderzoek ingesteld om je identiteit vast te stellen. Daarbij kunnen de agenten eventueel overgaan tot een doorzoeking van je bolide.