Deze populaire Volkswagen kun je nu bij de supermarkt kopen

Wat is de populairste Volkswagen aller tijden? De Golf? De Polo? De Passat? Nee, de 199 398 500 A. En daarvan zouden wij er nu graag eentje op ons bureau hebben staan.

We hebben het natuurlijk over de officiële Volkswagen-curryworst met het onderdeelnummer 199 398 500 A. De worst werd in 1973 voor het eerst geproduceerd en was bedoeld voor de medewerkers van Volkswagen, die hem in de kantine konden bestellen.

Miljoenen Volkswagen-worsten

Vorig jaar verkocht Volkswagen bijna 8,6 miljoen curryworsten. Dat zijn er flink meer dan de 5,2 miljoen auto’s en bedrijfswagens die het concern wist te slijten en zullen er alleen maar meer worden. Want per 16 juni zal de beroemde curryworst in de Duitse supermarkt te koop zijn.

Helaas alleen in Duitse supermarkt

Vooralsnog liggen ze alleen bij de Edeka en Netto in het noorden en oosten van Duitsland, maar er wordt naar verluidt aan uitbreiding naar meer winkels in heel Duitsland gewerkt. Dus nee, de curryworst van VW is geen pr-exercitie, maar een echt winstgevende onderneming.

Wat de curryworsten in Duitsland gaan kosten, is nog niet bekend. Want dat je over de grens moet zijn, is moet een feit, want vooralsnog staat Nederland niet op de lijst om ook Volkswagen-worsten in de winkels te mogen verwelkomen.

Grote ophef in 2021 om de curryworst

Overigens heeft de curryworst voor flink wat ophef gezorgd. In 2021 was er namelijk sprake van dat-ie zou verdwijnen bij Volkswagen, omdat medewerkers vegetarische en veganistische opties zouden willen. Niet dus, want na grote protesten kwam de curryworst in de kantine gewoon terug.