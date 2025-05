Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ‘pick-up truck’ van Fiat zou perfect zijn voor Amsterdam

Af en toe zie je in de binnenstad van Amsterdam iemand met zo’n enorme Ford F-150 of Ram 1500. Lef hoor! Veel handiger is deze elektrische ‘pick-up truck’ van Fiat, die ideaal zou zijn voor de binnenstad.

We schrijven pick-up truck met opzet tussen enkele aanhalingstekens, want een echte truck is de Fiat Tris natuurlijk niet. Je zou bijna denken dat het zo’n karretje is, waarmee ze in fabrieken onderdelen van hot naar her rijden.

Fiat Tris is moderne Piaggio Ape

Maar nee, de Tris is daadwerkelijk bedoeld voor op straat. Hij doet ons denken aan de Piaggio Ape, met z’n driewieleropzet en zijn bescheiden laadbak, maar we gaan hem vooralsnog niet tegenkomen. In Italië niet en bij ons ook niet.

Voor Afrika en Midden-Oosten

Fiat brengt de Tris op de markt in Afrika en het Midden-Oosten. Het wagentje is slechts 3,1 meter lang en kan achterin precies één pallet vervoeren.

Zijn batterij is piepklein, 6,9 kWh slechts, en daarop haalt-ie een range van maximaal 90 kilometer.

Topsnelheid van maar 45 km/h

Een echte auto is de Tris dan ook niet. In Europa zou hij waarschijnlijk, net als de Fiat Topolino, in de L7E-categorie vallen, met zijn topsnelheid van 45 km/h. Hij wordt aangedreven door één elektromotor, die 12 pk en 45 Nm sterk is.