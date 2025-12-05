Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze opvolger van de legendarische Lexus LFA klinkt nergens naar

Wat is het hier stil, hè? Dat komt omdat de nieuwe Lexus LFA letterlijk nergens naar klinkt. Hij is volledig elektrisch en staat daarmee in schril contrast met zijn voorganger, die een schreeuwende, krijsende V10 onder de kap had.

Laten we onze rose bril afzetten en met een eerlijke blik naar de originele Lexus LFA kijken (zie video hierboven), want toen hij in 2009 werd onthuld, was er minder interesse dan verwacht. De LFA was te duur, had tegenvallende specs, werd niet door iedereen even aantrekkelijk gevonden en kostte Lexus alleen maar geld.

Een miljoen euro voor een 4,8-liter V10

Sindsdien is het imago van de auto een heel stuk beter geworden. Sterker nog, hij wordt nu beschouwd als rechtgeaarde klassieker, waarvoor vermogende liefhebbers zo een miljoen euro of meer betalen. Dat komt deels door zijn geweldige motor: een hoogtoerige, atmosferische V10, die fantastisch klinkt.

De 4,8-liter krachtbron draait maximaal 9.000 tpm en produceert een vermogen van 580 pk bij 8.700 tpm en 480 Nm koppel. De nieuwe Lexus LFA zal ongetwijfeld een stuk krachtiger worden, want hij is volledig elektrisch.

Lexus LFA elektrisch, (Toyota) GR GT niet

Teleurstellend? Ja, want Toyota zal ongetwijfeld een ‘uitlaatgeluid’ verzinnen voor de LFA, maar daarvan krijgen we zeker weten niet het kippenvel dat de tiencilinder van zijn voorganger veroorzaakte. Daarbij is het opvallend dat Lexus voor een elektrische LFA gaat, want bij Toyota heeft de GR GT gewoon een V8.

De GR GT en Lexus LFA zijn verwant en gezamenlijk ontwikkeld. Maar Lexus kiest voor zijn sportwagen dus een heel andere richting dan Toyota. Beide hebben hetzelfde aluminium carrosserieframe, maar de LFA is flink korter dan de GR (4,7 meter versus 4,8 meter).

Officieel is de LFA nog een studiemodel en dat zie je vooral aan het interieur, dat voor een productieauto te minimalistisch en onpraktisch is. Het rechthoekige yokestuur zouden we best eens kunnen terugzien in de uiteindelijke LFA. Op de elektrische Lexus RZ is het immers al een optie.