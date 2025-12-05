Deze opvolger van de legendarische Lexus LFA klinkt nergens naar
Wat is het hier stil, hè? Dat komt omdat de nieuwe Lexus LFA letterlijk nergens naar klinkt. Hij is volledig elektrisch en staat daarmee in schril contrast met zijn voorganger, die een schreeuwende, krijsende V10 onder de kap had.
Laten we onze rose bril afzetten en met een eerlijke blik naar de originele Lexus LFA kijken (zie video hierboven), want toen hij in 2009 werd onthuld, was er minder interesse dan verwacht. De LFA was te duur, had tegenvallende specs, werd niet door iedereen even aantrekkelijk gevonden en kostte Lexus alleen maar geld.
Een miljoen euro voor een 4,8-liter V10
Sindsdien is het imago van de auto een heel stuk beter geworden. Sterker nog, hij wordt nu beschouwd als rechtgeaarde klassieker, waarvoor vermogende liefhebbers zo een miljoen euro of meer betalen. Dat komt deels door zijn geweldige motor: een hoogtoerige, atmosferische V10, die fantastisch klinkt.
De 4,8-liter krachtbron draait maximaal 9.000 tpm en produceert een vermogen van 580 pk bij 8.700 tpm en 480 Nm koppel. De nieuwe Lexus LFA zal ongetwijfeld een stuk krachtiger worden, want hij is volledig elektrisch.
Lexus LFA elektrisch, (Toyota) GR GT niet
Teleurstellend? Ja, want Toyota zal ongetwijfeld een ‘uitlaatgeluid’ verzinnen voor de LFA, maar daarvan krijgen we zeker weten niet het kippenvel dat de tiencilinder van zijn voorganger veroorzaakte. Daarbij is het opvallend dat Lexus voor een elektrische LFA gaat, want bij Toyota heeft de GR GT gewoon een V8.
De GR GT en Lexus LFA zijn verwant en gezamenlijk ontwikkeld. Maar Lexus kiest voor zijn sportwagen dus een heel andere richting dan Toyota. Beide hebben hetzelfde aluminium carrosserieframe, maar de LFA is flink korter dan de GR (4,7 meter versus 4,8 meter).
Officieel is de LFA nog een studiemodel en dat zie je vooral aan het interieur, dat voor een productieauto te minimalistisch en onpraktisch is. Het rechthoekige yokestuur zouden we best eens kunnen terugzien in de uiteindelijke LFA. Op de elektrische Lexus RZ is het immers al een optie.
Lees ook:
Ook interessant
-
Deze zevenzitter is een praktische occasion en heeft stiekem een dynamisch randje
-
Duurtest Mazda 6e: we krijgen veel complimenten, maar is dit wel een échte Mazda?
-
Is deze 650 pk sterke sportwagen van Toyota een Toyota? Nee, zegt Toyota
-
Deze hatchback-occasion is niet spannend, maar oerdegelijk
-
Voor het eerst legaal in Nederland: in deze auto mag je volledig handsfree rijden
-
Elektrische auto’s maken gevaarlijk veel vermogen plots toegankelijk: ‘Je bent een ongeleid projectiel’
-
Waarom BMW met de iX3 de toekomst van het merk op het spel zet… en wint!
-
Deze sportwagen is plots verboden in België: hoe zit het in Nederland?
-
Deze elektrische performance-SUV klinkt als… een Porsche 911 GT3?!
-
Deze heerlijk simpele stationwagen kost nieuw net iets meer dan 10.000 euro en is alles wat je nodig hebt
-
Klanten willen geen elektrische hot hatch! Abarth terug naar benzinemotor?
-
Nieuwe BMW iX3 reed meer dan 1.000 km op volle batterij! Zo kun jij dat ook