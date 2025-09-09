Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze opmerkelijke Aston Martin mag je rijden zonder rijbewijs

Het extravagante Britse merk Aston Martin introduceert een nieuw, luxueus en vooral klein voertuig. En nee, het betreft geen nieuwe versie van de Cygnet (de kleinste Aston Martin-auto ooit). Met dit exemplaar slaat het merk een compleet andere weg in.

Een voertuig dat luxe uitstraalt, soms veel geluid maakt als je door de buurt rolt en dat je ook nog eens zonder rijbewijs mag besturen. Dat klinkt als een jongensdroom. Wellicht kun je met uitgebreide handgebaren of een harde huilbui je ouders overtuigen dit rijtuig te kopen. Het nieuwe karretje dat Aston Martin heeft geïntroduceerd, is namelijk een kinderwagen.

Luxe rijervaring voor de baby

Toen wij de persinformatie van het merk ontvingen, controleerden we voor de zekerheid even de datum. Het is geen 1 april, toch? Maar nee, de kinderwagen van Aston Martin komt er echt. Het Britse merk heeft een samenwerking met het kinderwagenmerk Egg, dat bekendstaat om technisch verfijnde en luxe kinderwagens. In dat opzicht passen de merken wel goed bij elkaar.

Volgens de fabrikant moet de nieuwe kinderwagen ouders een stijlvolle, functionele en hoogwaardige optie bieden, die de Aston Martin-ervaring naar het hele gezin brengt. Klinkt leuk, maar we hebben zo’n vermoeden dat het jongste gezinslid nog niet zoveel meekrijgt van die exclusieve ervaring.

Accenten van de echte Aston Martin-modellen

In het design van de kinderwagen zie je wel degelijk accenten terug van de échte auto’s. Net zoals in het interieur van de DBX707 wordt er gebruik gemaakt van quilting: een decoratief stikpatroon. Daarnaast zijn de wielen van de buggy geïnspireerd op de Valour- en Victor-modellen.

De wagen is verkrijgbaar in ‘iconish’ groen en twee grijstinten. Bovendien bevat hij echt leer dat het Britse merk ook in zijn eigen interieurs gebruikt. De prijs van de kinderwagen is niet bekend, maar Aston Martin kennende zal dit geen budgetproduct zijn.