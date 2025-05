Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Opel Frontera toont bitter weinig ambitie

Opel toont weinig ambitie met zijn Frontera Gravel Concept. Want zo’n offroad-studiemodel noem je toch niet naar het materiaal op een tennisbaan! Ga dan voor Opel Frontera Rock of Frontera Boulder.

Hoe dan ook, deze Frontera zet natuurlijk nooit een wiel buiten een designstudio. Al staat hij tot begin juni op de Opel-stand in de Klagenfurt Messe, waar het XS Carnight Wörthersee-event wordt gehouden.

Alle offroadelementen zijn present

Het model is er om de aandacht te trekken, dus is hij voorzien van alle offroadelementen die je maar kunt bedenken: een dakrek met schijnwerpers en een reserveband, een lier en zogeheten limb risers op de motorkap, die bedoeld zijn om takken uit de weg te duwen.

Daarbij heeft Opel de Frontera Gravel een paar ‘schoudertassen’ gegeven; opbergkoffers bij de achterste raamstijlen, zoals de Land Rover Defender die optioneel ook heeft.

Opel Frontera op basis Isuzu Mu

De naam Frontera hoorde vroeger overigens bij een échte terreinwagen, op basis van de Isuzu Mu. Hij was er als driedeurs (Frontera Sport) en als vijfdeurs (Frontera Wagon). In 2004 stopte Opel met de verkoop in Europa.

Huidige Frontera ook elektrisch

De huidige Frontera staat op het Smart Car-platform van Stellantis, net als de Citroën C3 Aircross. Beide zijn leverbaar als volledig elektrische auto en als mild-hybride met benzinemotor. De Opel Frontera is er vanaf 29.999 euro.

Voor dat geld krijg je de 1.2 Turbo Hybrid met 110 pk en een handbak. De versie met automaat en 145 pk is 1.000 euro duurder. De 113 pk leverende Frontera Electric is er vanaf 30.499 euro. Het model heeft een 44 kWh-batterij, waarop-ie een actieradius van maximaal 305 kilometer haalt.