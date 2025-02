Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion van 20.000 euro heeft een erg handige achterbank

Een moderne, compacte SUV is hartstikke praktisch als gezinsauto. Je wilt alleen wel een auto die een beetje smoelt, mét automaat, en een merk dat je aanspreekt. Kan dat voor twintig mille? Zeker, kijk maar naar deze occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte SUV-occasion voor maximaal 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een compacte tweedehands auto van maximaal 20.000 euro. Geen zin in een Renault Captur? Afgelopen dinsdag bespraken we de Ford Puma en komende zaterdag gaan we het over een ander alternatief hebben.

Renault Captur (2014 – 2019)

De Captur is al jaren de grote bestseller in deze klasse. Naast zijn aardige uiterlijk heeft hij enkele steengoede eigenschappen. Een goed voorbeeld is de verschuifbare achterbank, waardoor het interieur variabel is in te delen.

Met de bank naar voren is er 536 liter bagageruimte. Hùp naar achteren als opa en oma meegaan en dan is er nog 422 liter beschikbaar. Zo zitten er meer handige details in het fraaie interieur.

De Captur rijdt heel comfortabel, is mooi stil en stuurt ook fijn. De automaat is ook een erg fijne toevoeging en een 1,3 rijdt er nog altijd 1 op 15 mee. Bij de Renault-dealer in Zierikzee staat een nette zilvergrijze TCe 130 ‘Edition One’ (2020, 91.000 km) voor € 19.950.

Let hierop bij deze occasion

Het is bij geen enkele auto goed als de tank helemáál wordt leeggereden. Als dit bij de Captur gebeurt, is een beetje benzine om een tankstation te halen nog niet voldoende om ‘m te kunnen starten. Om de een of andere reden moet er minimaal tien liter in de tank om de motor weer te starten. Gewoon op tijd tanken, dus.