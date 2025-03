Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze nieuwe Smart-EV de strijd aan met de Tesla Model Y

Van het Smart van weleer is niet meer veel over. Waar het merk faam boekte met zijn piepkleine, tweezits stadsautootjes, onthult het nu de nieuwe #5. Een EV waarmee Smart de concurrentiestrijd aangaat met de Tesla Model Y.

Die Tesla is immers de benchmark in dit segment. Met een lengte van bijna 4,7 meter is hij enkele centimeters korter dan de Model Y. Evengoed is het de grootste en zwaarste Smart ooit gemaakt. Afhankelijk van de uitvoering weegt de #5 tussen de 2.200 en 2.370 kilogram. Dat is ruim drie keer zoveel als de originele ForTwo!

Smart #5 komt met veelbelovende EV-techniek van Geely

Goed, we moeten accepteren dat tijden zijn veranderd. Mercedes-Benz deelt het merk sinds 2019 met het Chinese Geely. Daarbij zorgen de Duitsers voor het design en de distributie, terwijl de Chinezen verantwoordelijk zijn voor de elektrotechniek.

Die techniek is behoorlijk goed. Er zijn drie aandrijflijnen, verdeeld over vijf uitrustingsniveaus (Pro, Pro+, Premium, Pulse en Summit Edition). De basisversie komt met een LFP-accu die 76 kWh aan energieopslag biedt.

Deze versie heeft één elektromotor op de achteras en levert 340 pk. De WLTP-actieradius bedraagt 465 kilometer. Met zijn 400 volt-techniek laadt hij met 11 kW aan de AC-paal en met 150 kW aan de snellader.

Snelladen met 400 kW

Daarboven vind je zowel 367 pk sterke achterwielaandrijvers als de 587 pk sterke AWD-versies van de Smart #5. Deze aandrijflijnen maken allemaal gebruik van een NMC-accu met een capaciteit van 100 kWh.

Deze hebben tevens een 800 volt-boordnet waarmee aan de publieke laadpaal tot 22 kW gehaald kan worden en aan de DC-lader een waanzinnige 400 kW. Van 10 tot 80 procent laden zou zodoende slechts 18 minuten duren. Gek genoeg claimt de technisch verwante Zeekr 7X een tijd van 13 minuten, terwijl die EV een minder hoge snellaadpiek noteert.

Minder actieradius dan Tesla Model Y

Zelfs de vernieuwde Tesla Model Y kan niet aan tippen aan deze laadspecificaties. Wel lijkt de Model Y iets zuiniger met de energie in zijn kleinere accu om te gaan, waardoor de EV’s van Musk verder komen op één acculading.

Het interieur wekt een goede indruk. Er is gebruik gemaakt van mooie materialen en er zijn duidelijke trekjes van Mercedes. Denk aan de stoelbediening op de deuren (zowel voor als achter). De Premium, Pulse en Summit edition komen met een groot scherm voor de bijrijder, net zoals we zagen in verschillende Porsches en Audi’s, maar ook in de gloednieuwe CLA.

Bekijk voor meer informatie bovenstaande video, waarin we je voorstellen aan de nieuwe Smart #5.