Deze nieuwe Renault Boreal mag jij niet kopen

Renault laat de nieuwe Boreal zien, een grote SUV die in de basis identiek is aan de Dacia Bigster. Een belangrijk verschil is dat jij deze Franse versie niet mag kopen.

Renault is niet alleen in Europa een belangrijk merk, ook ver buiten ons continent vind je veel auto’s van het concern. Sommige modellen krijgen we nooit te zien, maar een groot deel wordt simpelweg omgelabeld en aangepast. Bijvoorbeeld de Renault Kwid die bij ons Dacia Spring heet, maar ook de naam Renault City en Dongfeng Aeolus draagt.

Renault Boreal is eigenlijk een Dacia Bigster

Hetzelfde gebeurt nu met de Dacia Bigster. De grootse SUV van het budgetmerk wordt omgedoopt tot Renault. Dat betekent in dit geval meer dan een wybertje op de neus plakken. Zo is het front echt anders vormgegeven en kent ook de achterkant een eigen styling. Vanaf de zijkant lijken beide auto’s erg op elkaar.

Ook het interieur is aangepakt. Dat klink logisch, want het moet in de Renault-vormtaal passen. Echter, bij veel andere merken met ongelabelde Renaults zien we dat die moeite niet wordt genomen. Neem de Mitsubishi Colt en Nissan Micra.

Het instrumentarium en infotainmentscherm zijn nu in een module verstopt. Het stuurwiel, de stoelen en het dashboard zijn ook anders. Wat wel opvalt, is de keuzehendel voor de rijrichting. Deze, en de kop voor de 4×4-rijmodi, is identiek aan die in de Bigster.

Jij mag ‘m niet kopen

Van Renault mag jij alleen de Dacia Bigster kopen. Deze Renault Boreal wordt aangeboden in 70 landen buiten Europa. Overigens bouwt Renault hem, net als de Bigster, in het Turkse Bursa.

Hoewel de Renault Boreal onderhuids identiek is aan de Bigster, kunnen zijn rijeigenschappen – per markt – toch afwijken. Zo was er eerder de Renault Arkana. Deze is gebouwd voor de Russische markt, maar werd ook in Europa leverbaar. Voor Europa werden onder andere de rijeigenschappen aangepakt.

