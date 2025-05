Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze nieuwe Mercedes-AMG heeft veel te veel vermogen

Toen de Bugatti Veyron uitkwam, waren we allemaal onder de indruk. Een vermogen van 1.001 pk uit een 8,0-liter W16 met vier turbo’s… wauw! Maar nu Mercedes-AMG een elektrische vierdeurs coupé met 1.000 pk aankondigt, denken we: nou én…

Nee, we zijn niet blasé. We zijn gewoon niet meer zo snel onder de indruk, want iedereen en zijn moeder kan een 1.000 pk sterke elektrische supersportwagen introduceren, bij wijzen van spreken, en dat doen ze ook.

Elektrische supercars met meer dan 1.000 pk

We noemen de Lotus Evija (meer dan 2.000 pk), de Pininfarina Battista (1.900 pk), de Rimac Nevera (ruim 1.900 pk), de Nio EP9 (bijna 1.400 pk), de Porsche Taycan Turbo GT (1.034 pk) en er komen er nog veel meer.

Het zal ongetwijfeld een hele klus zijn om zo’n elektrisch monster te ontwikkelen, maar het voelt minder indrukwekkend aan. Elektromotoren zijn er in allerlei sterktes, bij een verbrandingsmotor moet je er echt 1.000 pk of meer uitwringen. En dat is geen sinecure.

Taycan-concurrent van Mercedes-AMG

Hoe dan ook, Mercedes-AMG komt binnenkort met een Porsche Taycan-concurrent, een opvolger min of meer van de AMG GT 4-Door Coupé. Hij staat op het AMG.EA-platform en lijkt een fraai gelijnde fastback te worden.

De auto zit nog onder de camouflage, maar we kunnen al wel zien dat hij op een set prachtige wielen staat, die ongetwijfeld de spoelen van een elektromotor uitbeelden. De achterlichten hebben een 3D-effect en het lijkt erop dat de AMG een uitklapbare spoiler achterop heeft.

Voor de aandrijving zorgen twee 500 pk sterke axiale fluxmotoren, die krachtiger en lichter zouden zijn dan gewone elektromotoren. Ook beschikt de Duitse opper-EV over een 800 volt-boordnet voor optimale laadsnelheden.