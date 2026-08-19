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Deze nieuwe Land Rover kan ‘vliegen’ en heeft daar zelfs een rijmodus voor

Je kunt je mobiele telefoon op flight mode zetten, maar deze Land Rover Defender Dakar ook. Alleen doe je dat om een heel andere reden.

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De Defender Dakar is een soort straatlegale versie van de auto waarmee Land Rover aan de Dakar Rally meedoet. Hoewel, eigenlijk is het model een Defender OCTA met diverse onderdelen van de rallywagen erop.

Land Rover Defender met Flight Mode

Voor de aandrijving van de Dakar zorgt dezelfde 635 pk leverende 4,4-liter twinturbo-V8 als in de OCTA (zie de rijtest van die laatste hierboven). Het verschil tussen de twee zit hem in het onderstel. De Dakar heeft niet alleen een grotere spoorbreedte, maar ook Bilstein-dempers uit de racerij.

Land Rover heeft het gevaarte ook extra rijmodi gegeven, waaronder Dunes en Gravel, maar ook Flight Mode. Die laatste komt van de rallyauto en treedt in werking als de Dakar loskomt van de grond. Dan wordt de aandrijflijn zo ingesteld dat de landing soepeler verloopt. Dus als je van plan bent om de verkeersdrempels op weg naar de kinderopvang met een vliegende vaart te nemen, dan kan dat.

Racekuipen op de voorste zitrij

Verder is de Dakar uitgerust met een motorkap van koolstofvezel, verhoogde luchtinlaten, spotlights op het dak, wielkastverbreders en meer bodembescherming. Erg praktisch is de Defender niet meer, want van binnen is-ie veranderd in een 2+2, met op de voorste rij een set racekuipen, achterin ruimte voor het opbergen van helmen en een optioneel vierpuntsharnas voor de bestuurder en bijrijder.

Opvallend is ook dat het reservewiel niet meer op de achterkant hangt. Dat is verhuisd naar de kofferbak, waar ook een luchtcompressor ligt.

Land Rover won Dakar met Defender

Land Rover meldt dat de Defender Dakar in een beperkte oplage wordt gebouwd, maar hoe beperkt blijft een raadsel. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf begin 2027 bij de fabrikant melden. Hoe prijzig de Dakar wordt? Prijziger dan de OCTA, die in Nederland begint bij 283.697 euro.

Land Rover deed dit jaar voor het eerst weer mee aan de Dakar Rally. Met de Defender D7X-R won het merk gelijk de nieuwe Stock-klasse en pakte het ook gelijk de tweede en vierde plaats.

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