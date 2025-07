Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze nieuwe Ford heeft een gigantische powerbank

Is het precies op tijd, of nét te laat? Een paar maanden nadat de bpm-vrijstelling voor bedrijfsauto’s is vervallen, komt Ford met een wel heel interessante pick-up. Het namelijk de eerste plug-in hybride van z’n soort, die dankzij een extern oplaadbaar accupakket met een inhoud van 11,8 kWh (bruikbaar), slechts 807 euro aan bpm-afdracht vergt om ‘m in Nederland op kenteken te krijgen.

Ex. btw kost de ‘alles erop en eraan’ Stormtrak versie daarom niet meer dan 60.361 euro. Voor een pick-up met niet minder dan 281 pk en 697 Nm is dat lang geen verkeerde prijs.

Ford Ranger met ‘powerbank’

Het is ook geen semi-lifestyle truck die louter bestaat om het CO2-gemiddelde van Ford omlaag te brengen, maar een volbloed werkpaard. Zo is het laadvermogen bijna 1.000 kilo, het trekgewicht 3,5 ton en de permanente vierwielaandrijving voorzien van een tussenbak voor lage gearing, plus een differentieelsper op de achteras.

Dat deze Ford Ranger is ontwikkeld in Australië en wordt gebouwd in Zuid-Afrika zegt alles. Nergens anders zijn dit soort auto’s zo populair als in die twee landen. Het enige nadeel? De Ranger PHEV wordt alleen met dubbele cabine geleverd, waardoor hij in Nederland niet in aanmerking komt voor een grijs kenteken. Dat wordt flink aftikken met een leeggewicht van 2.535 kilo… En oh ja: vanaf september wordt het verbruik van plug-in hybrides in Europa anders gemeten, waardoor met name bij grote voertuigen zoals dit, de CO2-uitstoot flink omhoog gaat. Daardoor zal de Ranger PHEV best eens 10.000 euro duurder kunnen worden!

Toch blijven er redenen te bedenken om er eentje aan te schaffen. Zo is de aandrijflijn zowel krachtig, als zuinig en soepel. Veel stiller en geciviliseerder dan een diesel. En het weggedrag is voor een werkpaard als dit lang niet verkeerd. Bovendien is het interieur tegenwoordig net zo luxe en rijk uitgerust als van een gemiddelde SUV. Tenslotte heeft deze plug-in hybride nog een aas in z’n mouw: hij kan worden uitgerust met drie 230 Volt aansluitingen met een vermogen tot 6,9 kW.

Ideaal om elektrisch gereedschap mee aan te drijven, maar ook het opladen van een elektrische fiets of voeden van kampeer en/of feestgerei is mogelijk. Zoiets zagen we al eerder op allerlei elektrische auto’s, maar de Ranger heeft als grote voordeel dat de accu tussentijds met de 2,3-liter verbrandingsmotor kan worden bijgeladen totdat de brandstoftank leeg is. En dát kan met een inhoud van 70 liter wel even duren.