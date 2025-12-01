Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Nederlandse zonneauto wordt volgend jaar voor 6.250 euro verkocht, en je kunt er met vier personen in

Het lijstje autofabrikanten in Nederland is kort, maar in 2026 komt daar in ieder geval een bij. Squad Mobility gaat dan starten met de productie van een zonneauto. Alhoewel, een echte auto kunnen we het niet noemen.

De term zonneauto heeft na het Lightyear-debacle een negatieve lading gekregen, maar het idee van een zonnepaneel op een auto is helemaal niet zo gek. Helemaal in geval van zuinige, kleine voertuigen die met een klein beetje energie al flink wat kilometers ver komen.

Nederlandse zonneauto

Zo kan deze zonneauto tot 22 kilometer per dag opladen in Nederland, zo stelt Squad Mobility. Dit betekent dat een gemiddelde mircocargebruiker – in ieder geval in de zomer – niet of nauwelijks hoeft op te laden.

De stadsauto komt er in meerdere uitvoeringen. De goedkoopste is een L6-brommobiel waar je met twee personen in kan, een typische Birò-concurrent. Deze tweezitter is ook leverbaar als L7-variant waarmee een topsnelheid van 70 km/h mogelijk is. Deze snellere variant is ook leverbaar met vier zitplaatsen.

De slimme stadsauto heeft verwisselbare batterijen met ieder een capaciteit van 1,6 kWh per stuk. Dit betekent dat je met twee accu’s 50 kilometer kunt rijden en met vier het dubbele.

Prijs van de microcar

Wat opvalt bij de Nederlandse zonneauto, is zijn prijs. Je kunt hem nu al pre-orderen met een prijsindicatie van 6.250 euro. Let wel, dat is zonder btw. Overigens ontbreekt niet alleen de belasting in die berekening, ook voor deuren moet bijbetaald worden (800 euro). Deuren en airconditioning maken het voertuig 2.000 euro duurder. Toch blijft dat relatief goedkoop. Veel microcars zijn prijziger.

Of de Squad Mobility Solar City Car uiteindelijk ook voor dit bedrag verkocht gaat worden, is nog even afwachten. De zonneauto lijkt op papier de ideale troef om de Birò van zijn microtroon te stoten.