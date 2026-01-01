Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze miniatuurversie van de nieuwe Bugatti-motor kun jij niet betalen

Met de nieuwe Tourbillon verruilt Bugatti zijn quad-turbo W16-motor voor een atmosferische V16 in combinatie met hybridetechniek. De real deal is uiteraard alleen voor de happy few, maar ook voor een schaalmodelletje van deze motor moet je diep in de buidel tasten.

Autovisie kon je anderhalf jaar geleden als enige Nederlandse medium voorstellen aan de nieuwe (en bijzonder prijzige) Bugatti Tourbillon. Die gedetailleerde video zie je hierboven.

Bugatti verruilt W16 voor V16

Aan boord dus een V16-motor, ontwikkeld samen met Cosworth. De motor heeft een slagvolume van 8,3 liter en schopt het zonder hulp van turbo’s of supercharger tot maar liefst 1.000 pk. De Tourbillon voegt er drie krachtige elektromotoren aan toe om het totaalvermogen op te krikken tot 1.800 pk. Fors meer dan de Chiron en zijn 8,0-liter W16 met vier turbo’s genereerde.

Het motorblok weegt 252 kilogram, telt 64 kleppen en heeft een krukas van een meter lang. Die laatste maakt in de toerenlimiet tot wel 9.000 omwentelingen per minuut. Doormiddel van partikelfilters en een aantal katalysatoren is het Bugatti en Cosworth zowaar gelukt deze motor aan de Euro 7-norm te laten voldoen.

Schaalmodel van Amalgam

Een indrukwekkend stukje techniek. Het is dan ook niet vreemd dat modelbouwfabrikant Amalgam (dat ook dit peperdure Ferrari-schaalmodel bouwt) besloot een miniatuurversie van deze zestiencilinder te maken. Noem het kunst voor autoliefhebbers.

De combinatie van V16 en versnellingsbak wordt op schaal 1:4 gebouwd, waardoor het model meer dan 40 centimeter lang is. De bouw van elke mini-V16 duurt meer dan 325 uur. Net als de échte Bugatti Tourbillon, is de oplage is beperkt tot 250 stuks. Dat alles heeft invloed op de prijs. Het schaalmodel van Amalgam kost maar liefst 16.995 euro. Tasje erbij?