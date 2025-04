Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze merken verschepen door Trump geen auto’s meer naar VS

Het kan je niet zijn ontgaan dat de Amerikaanse president Donald Trump flinke importheffingen heeft ingevoerd op onder andere auto’s. Er zijn nu al automerken die de uitlevering van modellen naar de Verenigde Staten pauzeren: Jaguar en Land Rover.

Eigenlijk stopt maar één merk met de uitlevering, want bij Jaguar ligt de productie al stil. Het merk heeft een reset-periode om een flinke omzwaai maken. De Type 00 is het eerste studiemodel van het nieuwe, moderne en controversiële Jaguar.

Jaguar Land Rover stopt uitlevering naar de VS door Trump

Als het productiemodel van die Jaguar Type 00 op de markt komt, kunnen Amerikanen hem dus niet kopen. Door de 25 procent aan heffingen is besloten om zowel Land Rover als Jaguar niet te leveren. Let wel, Jaguar Land Rover geeft aan dat het een pauzering is van de uitlevering en ze wachten op nieuwe handelsvoorwaarden. Het merk wil dus niet voor langere tijd geen auto’s naar de VS verschepen. Hoe lang de pauze gaat duren, is echter de vraag.

Sowieso is het voor Land Rover een opmerkelijke stap. Het merk verkocht afgelopen boekjaar (tot maart) zo’n 431.000 auto’s wereldwijd. Bijna een kwart van de afzet werd verscheept naar de Verenigde Staten.