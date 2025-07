Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze McLaren-collectie van 57 miljoen is wat voor koning Willem-Alexander

In Engeland staat een McLaren-collectie te koop die hét perfecte uithangbord zou zijn voor het Huis Oranje-Nassau. Dus kom op, Willem Alexander!

Deze negentien McLarens, waaronder de allerlaatste F1 ooit gebouwd, waren van Mansour Ojjeh, de man achter het succes van zowel de renstal als het merk McLaren. Hij werd in 1952 geboren in Parijs als zoon van een succesvolle Syrische zakenman en raakte in 1979 betrokken bij de Formule 1, toen het bedrijf van zijn vader, de Luxemburgse TAG Group, het team van Williams begon te sponsoren.

Betrokken bij McLaren F1

Vijf jaar later besloot Ojjeh een belang te nemen in McLaren. Hij financierde onder meer de beroemde TAG-Porsche-turbomotoren, waarmee McLaren meerdere constructeurstitels en rijderskampioenschappen won. In de veertig jaar daarna bleef Ojjeh nauw betrokken bij McLaren. Zo was hij medeoprichter van McLaren Automotive.

Ojjeh had namelijk al sinds de jaren zeventig de droom om een eigen sportwagen te ontwikkelen, maar Williams-teambaas Frank Williams zag daar niks in. Ron Dennis en Gordon Murray van Mclaren deelden de ambitie van Ojjeh wél en namen in 1988 het besluit om de beste straatauto aller tijden te gaan ontwikkelen: de legendarische F1.

Allerlaatste F1 ooit gebouwd

Nadat McLaren Automotive in 2011 de MP4-12C introduceerde, verkocht Ojjeh zijn Ferrari-verzameling en begon hij McLarens te kopen. Het stralende middelpunt van zijn collectie is de F1 met chassisnummer 075, die hij overnam van zijn broer. De auto is uitgevoerd in een unieke kleur: Yguem Orange, geïnspireerd op de bekende zoete wijnen van Château d’Yquem. Ter ere van Ojjeh veranderde McLaren de naam later in Mansour Orange.

(Afbeelding: Tom Hartley Jnr) (Afbeelding: Tom Hartley Jnr) (Afbeelding: Tom Hartley Jnr)

(Afbeelding: Tom Hartley Jnr) (Afbeelding: Tom Hartley Jnr) (Afbeelding: Tom Hartley Jnr)

De F1 heeft 1.810 kilometer op de teller staan, alle andere auto’s in de Mansour Ojjeh Collection – behalve de P1 GTR, die af en toe op het circuit is gebruikt – hebben nog nooit gereden. De verzameling bevat onder meer een Elva, Sabre, Senna, Senna LM, Senna GTR en Speedtail, maar ook diverse ‘Long Tails’, zoals een 600LT, 675LT en 765LT. Ze zijn allemaal de laatst geproduceerde van hun soort.

Verzameling van 57 miljoen

De negentien McLarens staan te koop bij de Britse supercar- en klassiekerhandelaar Tom Hartley Jnr. Wat er voor de collectie wordt gevraagd, is niet bekend, maar er gaan geruchten dat de vraagprijs zo’n 50 miljoen pond bedraagt, omgerekend zo’n 57 miljoen euro.

(Afbeelding: Tom Hartley Jnr) (Afbeelding: Tom Hartley Jnr) (Afbeelding: Tom Hartley Jnr)