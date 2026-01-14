Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze legendarische sportauto uit de 60s probeert voor de zoveelste keer een comeback te maken

Het is Renault gelukt om op een geloofwaardige en succesvolle manier de 5 weer tot leven te brengen. Maar dat betekent niet dat alle klassieke iconen zomaar naar de eenentwintigste eeuw gebracht kunnen worden. Deze legendarische Britse sportauto, een Jensen, lijkt het bijvoorbeeld maar niet te lukken.

De Jensen Interceptor heeft niet de status van de Jaguar E-Type, maar zit er dicht op. De stoere, Britse GT werd van 1966 tot en met 1976 gebouwd, heeft een door Carrozzeria Touring ontworpen koets en werd alleen met Chrysler-V8 geleverd.

Al jaren plannen voor comeback

Er zijn al tientallen jaren lang plannen om met een moderne versie van de Jensen Interceptor te komen, maar steeds wil het niet lukken.

Nu is het de beurt aan Jensen International Automotive, dat dit jaar een nieuwe Interceptor zegt te introduceren.

Er is nog weinig over de auto bekend. Hij wordt aangedreven door een V8-motor, heeft een aluminium chassis en komt in een beperkte oplage op de markt.

Jensen benadrukt dat de aankomende Interceptor geen restomod of ‘continuation’ zal zijn, maar een volledig nieuwe auto.