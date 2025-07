Deel dit: Share App Mail Tweet

In deze vakantielanden tank je voordelig: plan jouw budget-route

Vakantie is duur. Niet alleen het huisje, de camping en al het eten en drinken, maar ook de reis. Besparen kan door op de juiste momenten te tanken. Zo plan je de beste budget-route.

Nu vraag je je misschien af waar je dan moet tanken als je naar bekende bestemmingen gaat. Daarom hebben we hieronder vier voorbeelden voor je aangehaald: Spanje, Frankrijk, Italië en Zweden.

Zo goedkoop mogelijk tanken richting vakantie

Je wil eigenlijk sowieso niet in ons land tanken, omdat wij één van de duurste pompprijzen van Europa hebben. Als je een dieselrijder bent wil je het helemaal tot de Franse grens volhouden, maar als benzinerijder ben je in België nog goedkoper uit. Als je via Luxemburg kunt rijden is dat zeker de moeite waard: het scheelt je rond de 20-30 cent per liter, ten opzichte van België en Frankrijk.

Spanje goedkoop

Zowel benzine als diesel zijn in Spanje goedkoper dan België, Frankrijk en Nederland. Diesel is zelfs een cent goedkoper dan in Luxemburg, maar dat geldt niet voor de benzine.

Als je via Frankrijk naar Italië rijdt is België het land waar je benzine wil tanken en voor diesel moet je nog in Frankrijk zijn. Ga je via Duitsland en Zwitserland, dan moet je sowieso die laatste mijden. Daarbij loont het al snel om niet langs de autobahn te tanken, maar in een dorpje naast de snelweg.

Bestemming Routeoptie Brandstof Goedkoopste land om te tanken Opmerkingen Spanje Via Frankrijk Benzine België Spanje nog goedkoper, maar België voordelig onderweg Diesel Luxemburg / Spanje Luxemburg vaak goedkoopst, Spanje nog net iets goedkoper dan Luxemburg Frankrijk Algemeen Benzine België In België is benzine goedkoper dan in Nederland of Frankrijk Diesel Frankrijk (vlak voor grens) In Nederland erg duur, in Frankrijk goedkoper dan België Italië Via Frankrijk Benzine België Frankrijk duurder, Italië zelf is ook redelijk goedkoop Diesel Frankrijk Luxemburg indien bereikbaar voordeliger dan Frankrijk Via Duitsland & Zwitserland Benzine Italië Zwitserland mijden, Duitsland net duurder dan Italië Diesel Duitsland Zwitserland mijden, Duitsland relatief goedkoop Zweden Via Duitsland & Denemarken Benzine Duitsland / Zweden Nederland en Denemarken zijn duur Diesel Duitsland / Zweden Zweden goedkoopst, mits bereikbaar met volle tank uit Duitsland

Rijd je diesel en ga je naar Italië? Dan kun je ook het best in Duitsland tanken. Benzine-rijders kunnen beter doorrijden tot Italië, hier is die brandstof goedkoper.

Route naar Scandinavië

Tot slot zijn er ook mensen die juist naar het noorden gaan en Zweden bezoeken. Deze bestuurders doen er goed aan om de pomp in Nederland en Denemarken te negeren en in Duitsland en Zweden te tanken. Zweden is uiteindelijk het goedkoopste van de twee, maar je moet het wel kunnen halen op de brandstof die je in de tank hebt zitten.