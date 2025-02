Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze kolos van Rolls-Royce gaat in 4 tellen naar 100 km/h

De elektrische Rolls-Royce Spectre is goed voor 584 pk. En aangezien dat met weinig moeite is op te draaien tot 659 pk, heeft Rolls-Royce dat natuurlijk niet nagelaten.

De Spectre met 584 pk en 900 Nm blijft gewoon leverbaar, maar daar komt nu de Black Badge bij. Die versieaanduiding zegt niets over de carrosseriekleur, trouwens, want de Spectre met ‘zwarte badge’ hoeft niet per se zwart te zijn.

Infinity- en Spirited-modus

Hij is in ieder geval een flinke klap sterker geworden, met een vermogen van 659 pk en maar liefst 1.075 Nm koppel. Al zijn die waarden niet standaard beschikbaar, maar alleen in de nieuwe rijmodus Infinity.

Daarbij is er nóg een rijstand, die Spirited heet. Dat is eigenlijk gewoon launch control, waarmee de Spectre in iets meer dan 4 seconden op 100 km/h zit.

Besturing zwaarder gemaakt

En omdat een Black Badge ‘sportiever’ zou moeten zijn dan andere Rolls-Royces is de besturing wat zwaarder gemaakt en de rolstabilisatie steviger afgesteld.

Met een lengte van 5,5 meter en 23-inch lichtmetalen wielen is de Spectre Black Badge niet bepaald gemaakt voor binnensteden.

Jonge Rolls-Royces-kopers

Het Black Badge-label is wel erg belangrijk voor Rolls-Royce, want het trekt jongere kopers aan. Mede daardoor zit de gemiddelde leeft van een Rolls-Royce-koper wereldwijd nu nét iets boven de veertig jaar. Wat hebben we verkeerd gedaan in ons leven?