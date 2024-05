Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze kleine Duitse occasion is een sportwagen-killer

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een kleine sportieveling: de Audi S1.

De A1 is het kleinste model Audi, maar is in deze S-uitvoering erg stoer. We hebben het dan niet enkel over het design. De S1 is namelijk veel meer dan een S-Line.

Audi S1 occasion

Autovisie reed in 2016, nog voor het een occasion was, een uitgebreide test met de Audi S1 Sportback. “Schattig, dat is de term die bij me opkomt, als ik de S1 Sportback bevrijd uit de kerkers van het Pon-fort in Leusden. Misschien komt het omdat ik eigenlijk stiekem de tot 333 stuks gelimiteerde A1 Quattro wenste. Die zag er als driedeurs met zijn witte lichtmetalen rallywielen en dikke bodykit uit als de macho kleinzoon van de ur-Quattro. Deze S1 lijkt meer zijn appetijtelijke zusje. Modisch, met dat glossy zwarte dak en dito dakbogen.”

Legendarische cijfers

“Als ik het instructieboekje van de S1 doorblader en de specificatiepagina’s scan, stijgt mijn respect met reuzensprongen. Want er is niet liefs aan deze S1 als je de keiharde cijfers tot je laat doordringen.”

“Ik lees zelfs ‘heilige’ nummers: zo staat er bij vermogen ‘231 pk’ geschreven, een magisch getal dat toebehoort aan de 911 3.2 Carrera, die toen en voor altijd op mijn lijst van favoriete Porsches staat. Ik weet de acceleratietijd van mijn held nog uit mijn blote hoofd: in 6,1 seconden sprintte hij vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur. Deze ogenschijnlijk aaibare Audi-occasion doet datzelfde kunstje in slechts 5,9 seconden.”

“Ook het koppel is een landmark in mijn automobiele referentiewereld. De allereerste auto die ik voor Autovisie reed, de automobiele achtbaan die Mitsubishi Lancer Evo VI heette, lanceerde me toen met een koppel van 373 Nm een totaal andere wereld in. Dit damesmodelletje van Audi heeft er op een haar na (370 Nm) net zoveel!”

“Ik geef me over, ik ben gevallen voor de charmes van deze Sportback, die in de juiste handen een moordmachine blijkt te zijn. In de spreekwoordelijke betekenis van het woord natuurlijk.”

De Audi S1 als occasion

Autovisie vindt een Audi S1 als occasion. De auto heeft een prijskaartje van 27.900 euro, komt uit 2016 heeft niets meer dan 70.000 euro ervaring.