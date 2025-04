Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze kleine Duitse occasion is goedkoop om dagelijks te rijden

Heel veel populaire, compacte auto’s worden gewoon niet meer gemaakt. Dat wil niet zeggen dat er geen vraag naar is! Veel automobilisten willen nog steeds zo’n kleine, handige vijfdeurs, met lage kilometerkosten en van een vertrouwd merk, voor een redelijke prijs. Wellicht is deze Opel Karl-occasion wat voor jou.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor maximaal 12.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar een drie kleine vijfdeurs auto die je goedkoop kan rijden. De aanschafprijs mag niet hoger zijn dan 12.500 euro. Vind je de Opel Karl niets? Kijk dan naar de occasion van aanstaande donderdag en zaterdag.

Opel Karl (2015 – 2019)

Het is gewoon jammer dat de Opel Karl nooit is vervangen. Dáhaag, tevreden klanten! De Karl is van binnen krap voor vier volwassenen, maar ‘de achterbankgeneratie’ heeft ruimte genoeg. De bagageruimte meet 215 liter. Onhandig detail: de hoedenplank van de occasion beweegt niet met de achterklep mee en bederft zo wel eens het uitzicht in de binnenspiegel.

Voor een occasion in deze klasse rijdt de Opel Karl heel behoorlijk. Hij veert best aardig, de 1,0 liter motor is sterk en soepel genoeg, hij schakelt ook best goed. Een gemiddeld verbruik van 1 op 15 is normaal. Er is best veel aanbod, zoals de heel complete, witte ‘Innovation’ (2019, 33.000 km) die voor 12.450 euro wordt aangeboden door een Opel-specialist in Nieuwleusen.

Hier moet op letten bij de occasion

Er is bij de Karl een klein aantal mogelijke storingen bekend. De techniek is gevoelig voor straling van bijvoorbeeld een zendmast of alarmsysteem. Als de Karl niet start, duw ‘m honderd meter verder en het kan zo maar over zijn. Op de tank zit een regelaar, waarvan de stekker kan losraken.

Starten gaat dan niet, maar: stekkertje vast… opgelost. Als het oliepeil te laag is, start de motor niet uit zelfbescherming. Dat is je eigen schuld, gewoon af en toe peilen en wanneer nodig een beetje bijvullen.