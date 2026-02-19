Deel dit: Share App Mail Tweet

Daihatsu-camper van 33.000 euro is klein maar biedt meer slaapplaatsen dan je denkt

Net als auto’s lijken campers almaar groter te worden. Deze Dune Rover, die op de basis van een Daihatsu Hijet is gebouwd, trekt dat gemiddelde behoorlijk omlaag. Door zijn kleine afmetingen en Japanse vanafprijs van 33.000 is het wel de ideale vierpersoons camper.

In Japan valt de Daihatsu Hijet in de Kei-klasse. Dit betekent dat de auto belasting-,parkeer- en verzekeringsvoordelen heeft. Op dit kleine voertuig is de camper dus gebouwd.

Kei-camper

Dit resulteert niet alleen in kleine afmetingen, maar ook in een tamelijk bescheiden motorisering. De Daihatsu-camper heeft een 660 cc-motor die goed is voor 64 pk. Let wel, dit is al de krachtigste turbo-motorisering. Keuze is er ook nog uit een achterwielaangedreven of 4WD-veriant en een handgeschakelde vijfbak of CVT.

Hoewel de camper klein is, kun je aan boord slaapplek voor vier personen creëren. Twee kunnen slapen in het hefbed en de andere twee kunnen de zithoek omtoveren tot slaapplek. Daarnaast beschikt de camper over een keuken met soelbak, koelkast en magnetron. De kleine kampeerwagen heeft zelfs een airco aan boord. Douchen en naar het toilet gaan, is helaas niet mogelijk.

Overigens heeft de camper twee verschillende namen. De Daihatsu-camper wordt zowel Dune Rover als Katana Mini genoemd. De laatste benaming past bij zijn Japanse roods. Momenteel wordt hij enkel in Japan aangeboden voor net geen 6 miljoen yen, nog geen 33.000 euro. Een mooi uitgerust model als op de foto’s kost omgerekend ruim 39.000 euro en daar zouden nog kosten als bpm bijkomen. Echt goedkoop is het kleintje dus niet.