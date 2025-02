Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Kia EV4 komt de Volkswagen ID.3 een oplawaai geven

Kia heeft de vaart er flink in. Het Koreaanse merk lanceert de ene na de andere uitstekende elektrische auto, dus dat belooft wat voor deze Kia EV4, die zijn pijlen duidelijk richt op de Volkswagen ID.3.

We zagen de Kia EV4 zo’n anderhalf jaar geleden voor het eerst, toen nog als studiemodel. De versie die later dit jaar in productie gaat, wijkt er niet eens veel vanaf. Hij heeft trekjes van de EV6, met zijn schuin aflopende neus, en komt er in twee versies: een vijfdeurs hatchback en een vierdeurs sedan.

Vierdeurs Kia EV4 oogt raar

En om het maar gelijk op te schrijven: die laatste oogt raar en uit verhouding, alsof de ontwerpers de achterzijde eerst waren vergeten en er toen nog snel aan hebben getekend. Nou lijkt de vierdeurs EV4 voor Nederland niet van belang, overigens, want hatchbacks scoren hier veel beter.

Dat deel van de markt bedient Kia dus met de vijfdeursvariant van de EV4, die op het eerste gezicht net een kleinere EV6 lijkt. Beide uitvoeringen van de EV4 hebben namelijk best wat SUV-trekjes, zoals het vrij rechtopstaande design en de zwarte wielkastranden.

Tussen 400 en 600 kilometer

Specificaties van de EV4 geeft Kia nog niet, maar die zullen weinig anders zijn dan die van de EV3 en EV5. Hij wordt dus leverbaar met een 58 of 81 kWh-batterij, waarop een actieradius van 400 tot 600 kilometer mogelijk moet zijn.

Onthulling kleinere Kia EV2

In eerste instantie is de EV4 er alleen met voorwielaandrijving (en waarschijnlijk 204 pk), maar later komt er ook een vierwielaandrijver op de markt. Overigens onthult Kia binnenkort ook een kleinere elektrische auto, de EV2, die een concurrent wordt van de Renault 5 en Volkswagen ID.2.