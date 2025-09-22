Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ‘Jeep’ haalt offroad-record en kost nog geen 15.000 euro

Snelle, dure en bijzondere auto’s vind je vaker terug in het Guinness Book of Records. Dat records niet enkel zijn weggelegd voor bijzondere modellen, bewijst deze betaalbare Chinese ‘Jeep’.

Dit is de iCar Super V23. De elektrische auto wordt gebouwd door Chery. Het merk maakt overigens niet alleen Jeeps na.

Dit record verbreekt de Chinese Jeep

Wat voor een record heeft de Chinese Jeep-achtige dan verbroken? Volgens het Guinness Book of Records klimt hij het snelst van alle elektrische auto’s een zandduin op van meer dan 400 meter. Over de klim deed de iCar iets meer dan 2,5 minuten.

In China kunnen elektrische auto’s goedkoop worden aangeboden. Zo is de Super V23 leverbaar vanaf 122.800 Chinese renminbi, een kleine 15.000 euro. Voor dit geld krijg je in China een achterwielaandrijver met een actieradius van 401 kilometer volgens de Chinese CLTC-meetmethode.

De vierwielaandrijver, met het record op zijn naam, heeft twee elektromotoren die goed zijn voor 449 pk. Het accupakket meet iets meer dan 80 kWh en het CLTC-bereik is 501 kilometer. Het prijskaartje van de AWD-variant van de Chinese Jeep bedraagt omgerekend net geen 21 mille.

Chery in Nederland

Er wordt door iCar nog niet gesproken over eventuele marktintroductie in Europa. Wel verkoopt moederfabrikant Chery in Nederland al EV’s. Zo reden we eerder met de Omoda E5. In onderstaande video maken we kennis met Omoda, een merk van de grote Chinese fabrikant.