Deze Jaguar met 24,2-liter diesel-V12 maakt gehakt van alles, en je kunt ’m in Nederland zien

Auto’s zijn fantastisch, maar soms is het leuk om iets verder te kijken. Zo komen we vandaag een Claas Jaguar 1200 tegen die met zijn 24,2-liter V12 overal gehakt van maakt en zelfs een wereldrecord binnenharkt.

De kans is groot dat je dit soort landbouwmachines weleens hebt zien rijden. Claas is namelijk een van de toonaangevende merken in de agrarische sector. De techniek van dit soort werkbeulen is indrukwekkend.

Claas Jaguar met 24,2-liter V12

Ondanks dat deze machines technisch onwijs geavanceerd zijn, maken ze nog altijd gebruik van brute motorische kracht. Simpelweg omdat ze zwaar werk moeten verrichten en niet mogen vastlopen.

De V12 in de Claas Jaguar. (Afbeelding: Claas) (Afbeelding: Claas)

Daarom zijn er werktuigen die nog steeds beschikken over dikke twaalfcilinders, zoals deze Claas Jaguar 1200. Hij heeft een MAN diesel-V12 die tot 1.110 pk levert. Hoeveel koppel de krachtcentrale exact levert, communiceert Claas niet, maar volgens MAN ligt dat ruim boven de 6.000 Nm. En dat al tussen 1.200 en 2.100 tpm.

Opvallend detail: de motor van deze Claas Jaguar weegt meer dan 2.000 kg, ongeveer evenveel als een BMW X3.

Wereldrecord

Met die krachtbron weet de veldhakselaar 1.891 ton aan oogstcapaciteit in twaalf uur binnen te halen, een wereldrecord. Dat betekent dat er iedere 2,42 minuten een vrachtwagen volledig wordt volgeladen. Een krankzinnige hoeveelheid.

In Nederland met V12

Waar autofabrikanten vaak besluiten om in Nederland alleen de zuinige, kleine aandrijflijnen te leveren, werkt dat in de landbouw anders. De kans is groot dat je deze Claas met V12 wel eens hebt zien draaien, al zijn er ook varianten met bijvoorbeeld een kleinere zescilinder.

De volgende keer dat je zo’n gigant in een weiland ziet staan, kijk je misschien met net zo veel waardering naar deze techniek als naar een auto met twaalfcilinder.