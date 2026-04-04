Deze gigantische Audi-flop maakt een comeback! En daar zijn we hartstikke blij mee
Je zou denken dat Audi de A2 zo snel mogelijk wil vergeten, aangezien de kleine MPV-achtige uitliep op een gigantische flop. En toch keert de A2 terug, ditmaal als elektrische auto.
De originele A2 werd van 1999 tot en met 2005 gebouwd in een oplage van ruim 170.000 exemplaren en was commercieel gezien geen succes. Revolutionair was het model echter ongetwijfeld, met zijn kostbare aluminium constructie, aerodynamisch geoptimaliseerde koets, ruime interieur en zuinige 3L-aandrijflijn.
Zelfde silhouet als originele Audi A2
In de afgelopen twintig jaar is de waardering voor de A2 gegroeid. Vandaar dat Audi nu met een elektrische opvolger komt: de A2 e-Tron.
Op de eerste afbeelding van het model is te zien dat de ontwerpers hem eenzelfde silhouet hebben gegeven als de oorspronkelijke A2, met een MPV-achtige koets en het kenmerkende spoilertje boven de achterruit.
Op welke basis wordt-ie gebouwd?
De A2 e-Tron zal de betaalbaarste elektrische Audi worden. Hij wordt in de herfst gepresenteerd. Officieel weten we niet op welke basis de A2 e-Tron komt te staan, maar het zou ons niet verbazen als dat het voorwielaangedreven MEB Entry-platform van de Cupra Raval, Skoda Epiq, Volkswagen ID. Cross en ID. Polo is.
Al hebben we spionagefoto’s voorbij zien komen, waarop we achter trommelremmen zien, wat er juist op zou duiden dat de Audi gebruikmaakt van de MEB-architectuur van de Audi Q4 e-Tron, Cupra Born en Volkswagen ID.4.
Waarom de Audi A2 last had van de Mercedes A-Klasse-elandtest | Sjoerds Weetjes 372
We weten bijvoorbeeld al dat de A2 niet in het Spaanse Pamplona gebouwd gaat worden, zoals de MEB Entry-vierling van de Volkswagen Groep, maar bij Audi in Ingolstadt.
