Deze ‘gevaarlijke’ Lamborghini hakt je benen eraf

Mocht er ooit een remake komen van de Stephen King-verfilming Maximum Overdrive (1986), dan moet de Lamborghini Revuelto de hoofdrol krijgen. Want de supersportwagen blijkt een trek in mensenbenen te hebben ontwikkeld.

Zou ook een mooie zijn voor een Final Destination-film, trouwens, waarin mensen die aan de dood zijn ontsnapt alsnog op bizarre manieren om het leven komen. We zien het al voor ons. Een aantrekkelijke, jonge acteur of actrice stapt stijlvol gekleed in een Revuelto en… bam! Been eraf.

Terugroepactie Lamborghini Revuelto

Goed, onze fantasie slaat op hol, want vooralsnog is er niets gebeurd met de Revuelto. Lamborghini is voor de zekerheid echter een terugroepactie gestart, want er kan iets aan de hand zijn met de gasveren die de vleugeldeuren omhoog moeten houden.

Vleugeldeur met klap naar beneden

Het gaat om tientallen auto’s in de VS. Er kan een pin verkeerd geïnstalleerd zijn en als die loskomt terwijl het portier openstaat, kan dat voor gevaarlijke situaties zorgen. In zo’n geval kan de vleugeldeur met een flinke klap naar beneden kan komen, meldt Lamborghini. En als daar net een vinger of been tussen zit…