Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze parkeerplaats in P.C. Hooftstraat kost meer dan nieuwe Ferrari

Stel dat je mag kiezen tussen een gloednieuwe Ferrari en een… parkeerplaats. Huh? Ja, dat is een ietwat vreemde vergelijking. Toch staat dit parkeerplekje in de P.C. Hooftstraat op Funda te koop voor een bedrag waarmee je ook bij het Italiaanse supercarmerk kunt shoppen.

Nou ja, parkeerplekje? Met ongeveer 18 vierkante meter aan ruimte is een behoorlijk stuk grond voor één auto. In de advertentietekst op Funda lezen we dan ook dat er genoeg plaats is voor een grote auto én een Birò, scooter of fiets.

Parkeerplaats aan P.C. Hooftstraat duurder dan Ferrari

“Er is voldoende ruimte voor de chauffeur en passagier(s) om in- en uit te stappen”, voegt de makelaar daaraan toe. De toevoeging ‘chauffeur’ en de ligging aan de P.C. Hooftstraat maakt wel duidelijk dat dit geen plekkie voor Jan Modaal is. Ook wordt er op een bijgevoegde afbeeldingen een Bentley Flying Spur getoond.

(Afbeelding: Funda / Mar. J. Heule Makelaardij) (Afbeelding: Funda / Mar. J. Heule Makelaardij) (Afbeelding: Funda / Mar. J. Heule Makelaardij) (Afbeelding: Funda / Mar. J. Heule Makelaardij)

(Afbeelding: Funda / Mar. J. Heule Makelaardij) (Afbeelding: Funda / Mar. J. Heule Makelaardij) (Afbeelding: Funda / Mar. J. Heule Makelaardij) (Afbeelding: Funda / Mar. J. Heule Makelaardij)

Voor deze parkeerplaats, die zich in een afgesloten complex bevindt, moet maar liefst 495.000 euro worden betaald. Dat is meer dan een gemiddeld huis kost. Je koopt er ook een gloednieuwe en dik aangeklede Ferrari 296 voor en zelfs dan houd je geld over.

Parkeerplek op Funda ook te huur

Huren kan ook. Dan betaal je elke maand 750 euro. Wil je de Funda-parkeerplaats liever kopen, houd er dan rekening mee dat bij op dat half miljoen maandelijks ook nog 100 euro aan servicekosten wordt gerekend. Maar goed, degenen die in de markt zijn voor een dergelijke parkeerplek zullen daar niet van wakker liggen.