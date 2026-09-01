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Deze fabrikant van elektrische hypercars gooit de handdoek in de ring: ‘De markt is te vol’

Zitten steenrijke autoliefhebbers op elektrische hypercars te wachten? Mate Rimac, topman van Bugatti Rimac, weet zeker van niet. En daar komen ze bij Aspark nu ook achter.

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Aspark werd in 2005 opgericht als industriële dienstverlener voor de autobranche en de electronicasector. In 2019 had het bedrijf wereldwijd vijfentwintig vestigingen en in totaal zo’n 3.500 mensen in dienst. Twee jaar daarvoor onthulde het op de autoshow in Frankfurt een elektrische hypercar: de Aspark Owl.

Topsnelheid van 438 km/h

De Owl had vier elektromotoren, een vermogen van 1.980 pk, 2.000 Nm koppel en haalde in 2024 een top van 438 km/h, waarmee hij sneller was dan de Rimac Nevera. Afgelopen jaar werd het record van de auto gebroken door de BYD Yangwang U9 Track Edition, die tot een ongelofelijke 472 km/h kwam.

Het plan van Aspark was om vijftig exemplaren van de Owl te laten bouwen door het Italiaanse bedrijf Manifattura Automobili Torino voor een vanafprijs van 2,5 miljoen euro per stuk. Maar dat gaat niet meer door.

Aspark Owl is geschrapt

De Owl is geschrapt, zo blijkt uit navraag door Autovisie. In een reactie noemt Aspark als redenen de uitdagende situatie op de automarkt, diverse operationele en technische uitdagingen en de beperkte vraag naar elektrische hypercars. Daarbij zijn er simpelweg te veel aanbieders van dat soort modellen.

“Aspark is gestopt met het aanbieden van de Owl aan potentiële klanten”, aldus een woordvoerder, “en neemt ook geen orders meer aan.”

Er zouden drie varianten van de supersportwagen komen: de Owl, de SP600 en de Roadster.

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