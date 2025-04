Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Europese V12 is krachtigste ooit in een straatauto

Elektrisch rijden, daar moeten hypercar-kopers niets van hebben. Dat weten ze niet alleen bij Bugatti, Cosworth en Pagani (AMG), maar ook bij het Deense Zenvo. Zij bouwen een auto met de krachtigste V12 die ooit in een straatauto heeft gelegen.

Zenvo is dus een Deense hypercarfabrikant opgericht in 2007. Het is superexclusief en werkt zelf mee aan de ontwikkeling van de twaalfcilinder. De krachtbron wordt uiteindelijk gebouwd bij Mahle in het Duitse Stuttgart.

In deze Zenvo Aurora ligt de krachtigste V12

De auto waarin de extreem krachtige V12 komt te liggen, draagt de naam Zenvo Aurora. Een echte hypercar met een La Ferrari-achtig uiterlijk.

Achter de stoelen ligt de krachtigste straat-V12 met een slagvolume van 6,6 liter. Hij beschikt over vier turbo’s en levert tot wel 1.250 pk. Let wel, dat is nog zonder elektrohulp. De snelste uitvoering van de Zenvo Auroa heeft ook nog drie elektromotoren en is goed voor 1.876 pk. Dat is krankzinnig veel, helemaal in verhouding tot het wagengewicht van 1.450 kg. Dat is minder dan een BMW 320i.

Krankzinnige cijfers

Met deze specificaties sprint de Zenvo Auroa van 0 naar 100 km/h in 2,3 seconden en de topsnelheid ligt op 450 km/h. Deze zomer tijdens het Goodwood Festival of Speed 2025 wordt de auto getoond. We zijn erg benieuwd naar hoe deze krachtcentrale klinkt als hij de toerenbegrenzer bij 9,800 tpm aantikt.