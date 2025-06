Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Europese occasion was de eerste auto van Donald Trump

Donald Trump is een op-en-top chauvinist, maar het was lang niet altijd ‘America First’. Zijn eerste auto was Europees en is nu zelfs een bereikbare occasion.

Als (ex-)president van Amerika is het verboden om rond te rijden in een auto. Daarom heeft hij The Beast.

Sportwagens

Voor zijn politieke loopbaan had Donald Trump een aantal mooie auto’s. Eerder werden zijn Lamborghini en Ferrari verkocht via een veiling. Zijn eerste auto was ook Europees.

De eerste auto van Donald Trump

Hoewel Donald Trump het nooit heeft bevestigd, is volgens verschillende Amerikaanse media zijn eerste auto een Rolls-Royce Silver Cloud uit 1956. Een klassieker die in de jaren 50 en 60 meedeed aan de top van de luxe automobielen. De president zei eerder in een interview meer modellen van het merk te hebben gehad, bijvoorbeeld de Phantom.

Overigens had de Amerikaanse president de eerste generatie van de Silver Cloud. Deze heeft de meest bedeesde motorisering. In de neus van de klassieke Brit ligt een 4,9-liter zes-in-lijn benzinemotor die middels een automatische versnellingsbak met vier verzetten een vermogen van 155 pk naar de achterwielen stuurt. Voor hedendaagse begrippen is dat niet veel, maar vergeet niet dat deze auto inmiddels zo’n 70 jaar oud is.

Vanaf 1956 werd deze Rolls-Royce Silver Cloud zelfs al beschikbaar met airconditioning en stuurbekrachtiging. Laatstgenoemde was bepaald geen overbodige luxe, de auto weegt meer dan 2 ton. Of de klassieker van Donald Trump dit ook had, is onduidelijk.

In Nederland te koop als occasion

In Nederland staan verschillende Rolls-Royce Silver Cloud-occasions te koop waarvan slechts één exemplaar van de eerste generatie. De Britse schoonheid komt uit 1959 – het laatste bouwjaar van die generatie – en heeft iets meer dan 71.500 kilometer op de teller staan. Hij wordt aangeboden voor 43.950 euro.